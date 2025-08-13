快訊

MLB／鄧愷威受訪坦言比較喜歡先發！偶像是韋蘭德、達比修有

聯合新聞網／ 綜合報導
鄧愷威。 美聯社
鄧愷威。 美聯社

巨人隊明天與國聯西區強敵教士隊交手，台灣好手鄧愷威將登板先發，他今天在比賽時接受轉播單位訪問，提到自己的偶像是隊友韋蘭德（Justin Verlander）和休息室對面的日本強投達比修有

鄧愷威本季初登板先發對大都會隊，主投3.1局失5分吞敗。上一場面對國民隊第2局登板，繳出5局0失分完美表現，大聯盟生涯首勝到手。

巨人今天在主場與教士進行系列賽第2戰，鄧愷威在場邊接受《NBC Sports》訪問，談到第2場的表現，鄧愷威表示，「上一場先發其實與第一場沒太大區別，最大的不一樣是第一局很快進入狀況，不像面對大都會那場，有點緊張、興奮。」

當被問到比較喜歡先發還是後援時，鄧愷威回答，「先發當然比較好，我從小聯盟就是以先發培養過來，我對先發的熱身方法較熟悉。」

主播稱讚鄧愷威上一戰對國民的控球，並詢問是否對這點感到滿意，鄧愷威表示，「還可以再進步，但與去年相比，上一場好滿多的，不論直球還是變化球，都比去年控制得還要好。」

轉播單位還詢問鄧愷威的偶像，他的答案是韋蘭德和達比修有，「小時候看棒球就知道他們是很強的投手，想有一天能變得跟他們一樣。」

▪ 鄧愷威生涯首勝球種分析一次看🔥

巨人 教士 鄧愷威 韋蘭德 達比修有

