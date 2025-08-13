MLB／強到有個人紀錄榜！大谷翔平狂炸裂大幅刷新道奇、聯盟歷史新猷

道奇今天對上天使6：7吞跨季六連敗，但大谷翔平在比賽中進帳本季第43轟，刷新多項隊史紀錄外，也持續霸佔「專屬」紀錄榜單。

大谷翔平今天在九局上半砲轟簡森（Kenley Jansen），進帳個人本季第43轟，位居國聯龍頭，距離聯盟全壘打王水手重砲羅利（Cal Raleigh）的45轟也僅兩轟。

SHOHEI OHTANI GO-AHEAD HOMER IN THE 9TH AGAINST HIS FORMER CLUB!



NO. 43 FOR SHOHEI! pic.twitter.com/2DqVsMjTfB — MLB (@MLB) 2025年8月13日

此外，大谷翔平開季120場比賽43轟的全壘打數也獨走道奇隊史，第二名則是2019年貝林傑（Cody Bellinger）與2000年雪菲爾德（Gary Sheffield）的38轟。

接下來的數據則是讓大谷翔平晉升「最狂核彈頭」，本季作為道奇第一棒，大谷累積敲出39轟，與2023年的貝茲（Mookie Betts）、2019年的「春天哥」史普林格（George Springer）與2006年的索里亞諾（Alfonso Soriano）並列大聯盟歷史第二，並且再2轟就能齊名2023年國聯MVP亞古納（Ronald Acuna Jr.）的首棒41轟神蹟。

最後則是專屬這位「二刀流」巨星的榜單，出戰一次先發並敲出最多全壘打的紀錄中，大谷翔平今年的43轟排行第三，而第一名的2021年46轟和第二名的2023年44轟也都是大谷翔平創下。