MLB／布萊格曼對決老東家連兩戰開轟 紅襪開魯閣痛宰太空人

紅襪明星布萊格曼（Alex Bregman）今天迎來與老東家太空人3連戰第2戰，靠著這位資深老將開轟，再加上打線大爆發，最終以14：1血洗對手，要回系列賽一勝，也終止近期三連敗。

布萊格曼本季首度遭遇老東家，但在熟悉的太空人主場反而是隊友先交出亮眼表現。3局上「故事哥」史托瑞（Trevor Story）在滿壘情況被觸身球擊中，擠回1分，接著吉田正尚高飛犧牲打再下一城，幫助紅襪2：0取得領先。

六局上布萊格曼發起攻勢，瞄準失投的四縫線速球扛出一發兩分砲，對決老東家連兩場開轟，再加上納瓦茲（Carlos Narvaez）3分砲，打出一波5分大局奠定勝基。本場比賽紅襪打線上演煙火秀，共擊出13安包含3發全壘打。

守備方面，先發梅伊（Dustin May）的表現也不容小覷，主投6局挨5安無失分，還飆出8K。在投打全面爆發的加持下，終場紅襪14：1擊敗太空人，輸掉第一場對決後要回顏面。