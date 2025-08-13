快訊

民眾黨不分區立委將大換血 綠白能否重建關係變數大

MLB／大谷敲三殺後打超前轟 但道奇被逆轉對天使跨季6連敗

影／誰家養的？凌晨驚見鴕鳥在羅東馬路狂奔 用路人嚇壞

MLB／布萊格曼對決老東家連兩戰開轟 紅襪開魯閣痛宰太空人

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪明星布萊格曼（Alex Bregman）今天對上老東家太空人，系列賽連兩場開轟。 美聯社
紅襪明星布萊格曼（Alex Bregman）今天對上老東家太空人，系列賽連兩場開轟。 美聯社

紅襪明星布萊格曼Alex Bregman）今天迎來與老東家太空人3連戰第2戰，靠著這位資深老將開轟，再加上打線大爆發，最終以14：1血洗對手，要回系列賽一勝，也終止近期三連敗。

布萊格曼本季首度遭遇老東家，但在熟悉的太空人主場反而是隊友先交出亮眼表現。3局上「故事哥」史托瑞（Trevor Story）在滿壘情況被觸身球擊中，擠回1分，接著吉田正尚高飛犧牲打再下一城，幫助紅襪2：0取得領先。

六局上布萊格曼發起攻勢，瞄準失投的四縫線速球扛出一發兩分砲，對決老東家連兩場開轟，再加上納瓦茲（Carlos Narvaez）3分砲，打出一波5分大局奠定勝基。本場比賽紅襪打線上演煙火秀，共擊出13安包含3發全壘打。

守備方面，先發梅伊（Dustin May）的表現也不容小覷，主投6局挨5安無失分，還飆出8K。在投打全面爆發的加持下，終場紅襪14：1擊敗太空人，輸掉第一場對決後要回顏面。

🔥 《瘋運動IG獨有的迷因梗圖》

▪ 鄧愷威生涯首勝球種分析一次看🔥

MLB 紅襪 太空人 布萊格曼 Alex Bregman

相關新聞

MLB／大谷敲三殺後打超前轟 但道奇被逆轉對天使跨季6連敗

道奇隊日本球星大谷翔平今天曾打出三殺守備，也在9局上敲出超前陽春砲，達成連續4場開轟，本季第43轟重新獨居國聯全壘打王，...

MLB／4局打退海盜王牌史肯斯 釀酒人38天兩度11連勝超狂

聯盟龍頭釀酒人狀況超火燙，連海盜火球巨星王牌投手史肯斯（Paul Skenes）也沒在怕，今天不僅讓這位超級狀元中斷首局連24場無失分紀錄，更是只用四局就把他打退場，並以14：0完封對手，38天內兩度

MLB ／巨人下放新秀左投 鄧愷威續留大聯盟明先發戰教士

隨著MLB舊金山巨人隊的右投魯普（Landen Roupp）預計在15日歸隊，球隊今天宣布將左投新秀懷森杭特下放回3A，...

MLB／賈吉傷癒後首轟出爐 聯手史丹頓炸裂逼近隊史傳奇組合

洋基今天在主場交手雙城，「法官」賈吉（Aaron Judge）終於敲出傷癒歸隊後首轟，隊友沃爾普（Anthony Volpe）和「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）也接連炸裂，最終球

MLB／愛看終結者版大谷翔平 羅伯茲難割捨：也愛他投5局

道奇隊日本球星大谷翔平明天將在客場對上天使隊的比賽登板，與楚奧特（Mike Trout）自2023年世界棒球經典賽以來再...

MLB／季後賽確定9/30開打 世界大賽10/24登場

美國職棒大聯盟MLB今天宣布，今年季後賽將於9月30日展開，第121屆世界大賽將於10月24日開打

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。