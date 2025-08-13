MLB／大谷敲三殺後打超前轟 但道奇被逆轉對天使跨季6連敗

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷在9局上敲出超前陽春砲，達成連續4場開轟，可惜道奇最終還是被天使逆轉。 美聯社
大谷在9局上敲出超前陽春砲，達成連續4場開轟，可惜道奇最終還是被天使逆轉。 美聯社

道奇隊日本球星大谷翔平今天曾打出三殺守備，也在9局上敲出超前陽春砲，達成連續4場開轟，本季第43轟重新獨居國聯全壘打王，然而道奇隊最終以6：7敗給天使隊，最近吞下3連敗、跨季對戰天使6連敗，國聯西區領先地位遭教士隊（4連勝）追平，同為68勝52敗。

大谷翔平前天曾因關鍵時刻追打壞球吞K，讓總教練羅伯茲（Dave Roberts）頗有微詞，近日羅伯茲在接受日本媒體訪問時也提及，擔心大谷「太愛揮大棒」，導致三振數隨之飆升；而今天的大谷翔平前兩打席都選到四壞保送上壘，並為道奇隊跑回1分。

只不過前5局打完雙方以5：5戰平，6局上道奇隊羅哈斯（Miguel Rojas）、魯辛（Dalton Rushing）接連敲安，無人出局、一二壘輪到大谷翔平。

面對左投柏克（Brock Burke），大谷翔平敲出一顆越過投手頭頂的小飛球，不料卻被站在二壘附近的奈托（Zach Neto）接個正著，並自力踩到二壘壘包抓到回壘不及的羅哈斯，隨後快傳一壘，由薛耶爾（Nolan Schanuel）將魯辛在一壘前觸殺，完成三殺守備。

這是天使隊隊史第8次完成的三殺守備，而根據「Sportsnet Stats」大谷翔平也成為近60年來第一位敲出三殺的去年MVP得主，上一人是1964年美聯MVP羅賓森（Brooks Robinson）在1965年8月18日（美國時間）敲出三殺。

敲出三殺的當下，大谷翔平表情也有些難以置信，然而9局上他的第5個打席，作為首名打者直接一棒將簡森（Kenley Jansen）的球轟出右外野，擊球初速114.8哩、飛行距離404呎，這時的大谷也露出笑容。

然而道奇隊在9局下維西亞（Alex Vesia）接手後，無人出局就因安打、保送被攻佔得點圈，隨後天使隊犧牲打攻上二、三壘，道奇故意四壞奈托填滿壘包，薛耶爾高飛犧牲打追平比數，讓比賽以6：6進入延長賽。

10局上沒得分的道奇隊，10局下面對摩爾（Christian Moore）點出的滾地球，眼見要滾出邊線卻又滾回界內停住，形成幸運安打，一三壘有人下，阿戴爾（Jo Adell）敲出剛好越過內野的小飛球，形成再見安打。

