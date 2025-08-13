MLB／4局打退海盜王牌史肯斯 釀酒人38天兩度11連勝超狂

聯盟龍頭釀酒人狀況超火燙，連海盜火球巨星王牌投手史肯斯（Paul Skenes）也沒在怕，今天不僅讓這位超級狀元中斷首局連24場無失分紀錄，更是只用四局就把他打退場，並以14：0完封對手，38天內兩度達成11連勝。

海盜王牌史肯斯今天賽前防禦率是恐怖的1.94，堪稱國聯塞揚熱門，但開局就慘遭釀酒人打線開火，第一位打者弗里克（Sal Frelick）先下馬威，逮中好球帶偏下的四縫線速球打出右外野方向陽春砲，讓史肯斯本季連續先發首局未失分紀錄停在24場，僅次於1923年洋基投手蕭基（Bob Shawkey）的27場。

釀酒人交手海盜第一位打者弗里克（Sal Frelick）上場就打出陽春砲，中斷史肯斯（Paul Skenes）連續先發首局未失分紀錄。 美聯社

釀酒人狀況絕好海盜火球王牌史肯斯也擋不住。 美聯社

第二局史肯斯狀態回穩投出三上三下，但緊接著第三和第四局又遭到康崔拉斯（William Contreras）、弗里克的安打狙擊和圖蘭（Brice Turang）陽春砲炸裂，最終只能黯然退場，留下4局挨6安失4分，送出4K的成績，並吞下本季第9敗。

史肯斯退場換上的拉米瑞茲（Yohan Ramírez）、波魯奇（Ryan Borucki）也無法止血，分別失掉5分、3分，隨後雙方換上野手消化局數，也讓比賽徹底失去懸念，終場釀酒人以14：0大開魯閣，38天內兩度豪取11連勝，距離上次11連勝僅相隔8場比賽。

值得一提的是釀酒人單季2度11連勝是聯盟自1900年以來第13次，最近一次已是2015年的藍鳥，接著就要追溯到1954年被稱作印地安人的守護者前身。