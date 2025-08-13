MLB／大谷翔平敲三殺自己也傻眼 寫60年來首見紀錄

道奇隊無人出局、一二壘有人的大好機會，日本球星大谷翔平卻當生涯第一次「三殺」苦主，當下佇立原地、滿臉傻眼表情。

道奇隊今天與天使隊交手，前5局打完以5：5戰平，6局上道奇隊有大好機會，羅哈斯（Miguel Rojas）、魯辛（Dalton Rushing）接連敲安，此時輪到今天前3打席2度保送上壘的大谷翔平。

面對左投柏克（Brock Burke），大谷翔平敲出一顆越過投手頭頂的小飛球，不料卻被站在二壘附近的奈托（Zach Neto）接個正著，並自力踩到二壘壘包抓到回壘不及的羅哈斯，隨後快傳一壘，由薛耶爾（Nolan Schanuel）將魯辛在一壘前觸殺，完成三殺守備。

這是天使隊隊史第8次完成的三殺守備，根據「Sportsnet Stats」大谷翔平也成為近60年來第一位敲出三殺的前一年MVP得主，上一人是1964年美聯MVP羅賓森（Brooks Robinson）在1965年8月18日（美國時間）敲出三殺。