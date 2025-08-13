MLB／季後賽確定9/30開打 世界大賽10/24登場

美國職棒大聯盟MLB今天宣布，今年季後賽將於9月30日展開，第121屆世界大賽將於10月24日開打。

法新社報導，國家聯盟和美國聯盟各有6支球隊晉級季後賽，9月30日至10月2日將舉行4組3戰2勝制外卡系列賽。

5戰3勝制分區系列賽將於10月4日至11日舉行，勝出隊伍將晉級10月12日至21日的7戰4勝制聯盟冠軍賽。

7戰4勝制世界大賽將於10月24日在例行賽戰績較佳的聯盟冠軍主場開打。世界大賽若打到第7戰，將於11月1日進行。

目前距離例行賽結束僅剩6週多，多倫多藍鳥以70勝50敗戰績暫居美聯龍頭，僅領先底特律老虎（69勝51敗）1場勝差；國聯方面，密爾瓦基釀酒人戰績75勝44敗，為全聯盟最佳。