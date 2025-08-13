快訊

MLB／賈吉傷癒後首轟出爐 聯手史丹頓炸裂逼近隊史傳奇組合

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天對上雙城迎來傷癒歸隊後首轟。 美聯社

洋基今天在主場交手雙城，「法官賈吉Aaron Judge）終於敲出傷癒歸隊後首轟，隊友沃爾普（Anthony Volpe）和「怪力男」史丹頓Giancarlo Stanton）也接連炸裂，最終球隊靠著回魂的單場3轟，以9：1輕取雙城，收下8月份首度2連勝。

手肘傷勢痊癒歸隊後，賈吉陷入全壘打荒，直到今天終於重新拾起砲管。一局下面對雙城菜鳥投手亞當斯（Travis Adams），老大哥沒打算給機會，瞄準一顆失投的四縫線速球直接炸裂425英呎（約129.5公尺）大號陽春砲，並且擊球初速高達110.2英哩（約177.3公里），本季第38轟，也是宣告滿血回歸的第一轟終於出爐。

看到洋基隊長炸裂，隊友們也接連響應，二局下沃爾普再教育亞當斯，用一計右外野全壘打海灌3分打點。四局下雙城換投哈奇（Thomas Hatch）成功守住一局，但第五局條紋軍首位打者史丹頓顯然沒有要放過他，逮到紅中滑球直接扛出447英呎（約136.2公尺）超大號陽春砲。

「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）也炸裂陽春砲，兩人生涯同場開轟數累積54轟。 美聯社
「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）也炸裂陽春砲，兩人生涯同場開轟數累積54轟。 美聯社

除了打線火力全開，洋基在投手方面也展現壓制力，先發洛登（Carlos Rodon）在第一局遭遇亂流失1分後狀態回穩，一連解決15名打者，即便後續投出保送也沒讓隊手有機會得分。最終他主投7局失1分，只被敲1安飆5K，防禦率下探3.25。

投打復活的好表現，讓洋基成功以9：1輕取雙城，奪得8月份第首次2連勝。本場比賽賈吉和史丹頓繳出生涯第54場同場開轟，距離隊史第二的米奇曼托（Mickey Mantle）和貝拉（Yogi Berra）的56場僅2場之差，而這兩位強打同場開轟時，球隊戰績也是47勝7敗的超高勝率。

