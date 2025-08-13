快訊

MLB／愛看終結者版大谷翔平 羅伯茲難割捨：也愛他投5局

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平明天將在客場對上天使隊的比賽登板，繼2023經典賽後再次對決楚奧特。 法新社
大谷翔平明天將在客場對上天使隊的比賽登板，繼2023經典賽後再次對決楚奧特。 法新社

道奇隊日本球星大谷翔平明天將在客場對上天使隊的比賽登板，與楚奧特（Mike Trout）自2023年世界棒球經典賽以來再次交手，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也很興奮，但提到讓大谷當終結者時補充「我也喜歡他投5局」。

談到當年經典賽冠軍賽中，大谷翔平作為終結者讓楚奧特揮棒落空三振、幫助日本隊奪冠，羅伯茲說：「從全球棒球的角度來看，沒有哪個瞬間能比得上那場比賽。對美國隊比賽前，翔平鼓舞自己隊友的樣子，以及楚奧特對決翔平的畫面，那真的太棒了。」

羅伯茲一邊讚賞說：「翔平當終結者的表現太出色了，真的很厲害。」一邊又補充說：「但我也喜歡翔平投滿五局的樣子。」

大谷翔平去年轉戰道奇還在復健階段，今年才逐步重返投打二刀流，羅伯茲表示：「翔平已經很明確地表達想贏球的決心。如果能幫助球隊贏得冠軍（世界大賽），他什麼都願意做。現在我們球隊需要他吃局數，他正在為我們做到這點。」

羅伯茲對於即將上演的宿命對決充滿期待：「我希望翔平明天能投出最佳表現。楚奧特肯定也不會輕易認輸。」

相關新聞

MLB／大谷翔平敲三殺自己也傻眼 寫60年來首見紀錄

道奇隊無人出局、一二壘有人的大好機會，日本球星大谷翔平卻敲出生涯第一次「三殺」，當下佇立原地、滿臉傻眼表情。

MLB ／巨人下放新秀左投 鄧愷威續留大聯盟明先發戰教士

隨著MLB舊金山巨人隊的右投魯普（Landen Roupp）預計在15日歸隊，球隊今天宣布將左投新秀懷森杭特下放回3A，...

MLB／愛看終結者版大谷翔平 羅伯茲難割捨：也愛他投5局

道奇隊日本球星大谷翔平明天將在客場對上天使隊的比賽登板，與楚奧特（Mike Trout）自2023年世界棒球經典賽以來再...

MLB／賈吉傷癒後首轟出爐 聯手史丹頓炸裂逼近隊史傳奇組合

洋基今天在主場交手雙城，「法官」賈吉（Aaron Judge）終於敲出傷癒歸隊後首轟，隊友沃爾普（Anthony Volpe）和「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）也接連炸裂，最終球

MLB／大谷翔平敲三殺後換打超前轟 道奇還是輸…

道奇隊日本球星大谷翔平今天曾打出三殺守備，也在9局上敲出超前陽春砲，達成連續4場開轟，本季第43轟重新獨居國聯全壘打王，...

MLB／超越「草莓先生」！阿隆索254轟登基大都會隊史全壘打王

大都會球星「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）正式登基！今天在主場交手勇士，用單場雙響砲一舉超越「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry）隊史252轟紀錄，成為大都會新科「全壘打

