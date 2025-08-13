MLB／超越「草莓先生」！阿隆索254轟登基大都會隊史全壘打王

大都會球星「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）正式登基！今天在主場交手勇士，用單場雙響砲一舉超越「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry）隊史252轟紀錄，成為大都會新科「全壘打王」，也帶領球隊13：5獲勝，成功終止7連敗。

上周日阿隆索對釀酒人先敲出平史卓貝瑞隊史紀錄的第252轟，今天再度發威，三局下對決勇士火球男史泰德（Spencer Strider），逮中對方失投的超甜紅中四縫線速球，一棒轟出右外野全壘打牆，正式以253轟登基大都會隊史全壘打王。

Pete Alonso hits career homer No. 253, passing Darryl Strawberry for the most home runs in @Mets franchise history! pic.twitter.com/QIExcEVeoT — MLB (@MLB) 2025年8月12日

不過這位隊史新科全壘打王還不打算停下腳步，六局下勇士換上考克斯（Austin Cox）試圖止血，但依舊被阿隆索狙擊、夯出陽春砲，彷彿在用行動告訴史卓貝瑞「這是我的時代了」。最終大都會以13：5輕取勇士，阿隆索在主場完成華麗的加冕儀式，球隊也終於止住近期的7連敗頹勢。

阿隆索去年與大都會合約到期後，在自由市場上待價而沽許久，直到開季前才以兩年5400萬美金（約台幣16.1億）回歸老東家，而他也向老闆科恩（Steve Cohen）證明自己是一筆划算的投資。值得注意的是「北極熊」生涯替大都會出戰965場就取得254轟歷史新猷，比史卓貝瑞少了141場，並且除2020疫情縮水賽季外，每季至少都繳出34轟。大都會本賽季還有43場比賽，也註定阿隆索將書寫更難以超越的隊史紀錄。