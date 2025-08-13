快訊

楊柳颱風襲南投！信義鄉中午急令停班停課 暴風圈直逼中南部

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

13日交通整理包／中颱楊柳直撲！雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／超越「草莓先生」！阿隆索254轟登基大都會隊史全壘打王

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會球星阿隆索（Pete Alonso）今天用雙響砲一舉超越「草莓先生」史卓貝瑞隊史252轟紀錄，成為大都會新科全壘打王。 美聯社
大都會球星阿隆索（Pete Alonso）今天用雙響砲一舉超越「草莓先生」史卓貝瑞隊史252轟紀錄，成為大都會新科全壘打王。 美聯社

大都會球星「北極熊阿隆索Pete Alonso）正式登基！今天在主場交手勇士，用單場雙響砲一舉超越「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry）隊史252轟紀錄，成為大都會新科「全壘打王」，也帶領球隊13：5獲勝，成功終止7連敗。

上周日阿隆索對釀酒人先敲出平史卓貝瑞隊史紀錄的第252轟，今天再度發威，三局下對決勇士火球男史泰德（Spencer Strider），逮中對方失投的超甜紅中四縫線速球，一棒轟出右外野全壘打牆，正式以253轟登基大都會隊史全壘打王。

不過這位隊史新科全壘打王還不打算停下腳步，六局下勇士換上考克斯（Austin Cox）試圖止血，但依舊被阿隆索狙擊、夯出陽春砲，彷彿在用行動告訴史卓貝瑞「這是我的時代了」。最終大都會以13：5輕取勇士，阿隆索在主場完成華麗的加冕儀式，球隊也終於止住近期的7連敗頹勢。

阿隆索去年與大都會合約到期後，在自由市場上待價而沽許久，直到開季前才以兩年5400萬美金（約台幣16.1億）回歸老東家，而他也向老闆科恩（Steve Cohen）證明自己是一筆划算的投資。值得注意的是「北極熊」生涯替大都會出戰965場就取得254轟歷史新猷，比史卓貝瑞少了141場，並且除2020疫情縮水賽季外，每季至少都繳出34轟。大都會本賽季還有43場比賽，也註定阿隆索將書寫更難以超越的隊史紀錄。

🔥 《瘋運動IG獨有的迷因梗圖》

▪ 鄧愷威生涯首勝球種分析一次看🔥

MLB 北極熊 大都會 阿隆索 Pete Alonso

相關新聞

MLB／大谷翔平敲三殺自己也傻眼 寫60年來首見紀錄

道奇隊無人出局、一二壘有人的大好機會，日本球星大谷翔平卻敲出生涯第一次「三殺」，當下佇立原地、滿臉傻眼表情。

MLB ／巨人下放新秀左投 鄧愷威續留大聯盟明先發戰教士

隨著MLB舊金山巨人隊的右投魯普（Landen Roupp）預計在15日歸隊，球隊今天宣布將左投新秀懷森杭特下放回3A，...

MLB／愛看終結者版大谷翔平 羅伯茲難割捨：也愛他投5局

道奇隊日本球星大谷翔平明天將在客場對上天使隊的比賽登板，與楚奧特（Mike Trout）自2023年世界棒球經典賽以來再...

MLB／賈吉傷癒後首轟出爐 聯手史丹頓炸裂逼近隊史傳奇組合

洋基今天在主場交手雙城，「法官」賈吉（Aaron Judge）終於敲出傷癒歸隊後首轟，隊友沃爾普（Anthony Volpe）和「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）也接連炸裂，最終球

MLB／大谷翔平敲三殺後換打超前轟 道奇還是輸…

道奇隊日本球星大谷翔平今天曾打出三殺守備，也在9局上敲出超前陽春砲，達成連續4場開轟，本季第43轟重新獨居國聯全壘打王，...

MLB／超越「草莓先生」！阿隆索254轟登基大都會隊史全壘打王

大都會球星「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）正式登基！今天在主場交手勇士，用單場雙響砲一舉超越「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry）隊史252轟紀錄，成為大都會新科「全壘打

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。