快訊

最大陣風超過10級！台中宣布2地區12時起停班停課

扯！請ChatGPT提供飲食建議⋯男子3個月後竟「中毒送醫」造成反效果

郭智輝酸核三睦鄰費周春米也不挺 莊瑞雄：政府要有憐憫心

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／被哪部電影嚇到？大谷：沒有喔 有人投給神隱少女

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大聯盟在官方X上發布一則短影片，調查選手們曾嚇到過的「恐怖電影」，答案千奇百怪，連《神隱少女》、《玩具總動員》都被列入，倒是大谷翔平淡定回答：「沒有喔。」

被問到曾被哪部電影嚇到過，大谷翔平笑著說：「電影？讓我嚇到？沒有喔。」大谷翔平去年曾透露，與太太真美子的一項興趣就是在家看恐怖電影，像是《恐懼大街》三部曲。

道奇隊友貝茲（Mookie Betts）則說自己看過模擬紀錄片手法拍攝的《靈動：鬼影實錄》，內容是描繪自宅怪異現象。他坦言：「我已經忘了當初為什麼會看這部片，但之後幾年一直被影響。」

有些球員的答案很直覺，透納（Trea Turner）說是《奪魂鋸》，大都會隊尼莫（Brandon Nimmo）、費城人隊卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）都票投《七夜怪談》。

有些答案則難以聯想，像是國民左投戈爾（MacKenzie Gore）回答《玩具總動員》，紅襪隊卡薩斯（Triston Casas）說《手札情緣》，老虎隊弗列爾提（Jack Flaherty）則說是《神隱少女》，「它讓我小時候做了惡夢。」金鶯外野手考瑟（Colton Cowser）投給《鋼鐵人3》，「讓我差點心臟病發。」

小熊隊「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）也給出意想不到的回答：「雖然不是電影，但我要說的是《酷狗寶貝（Wallace and Gromit）》，從各種方面來說都讓我感到害怕。」

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）則說「任何一部」，因為他不愛看恐怖電影；皇家隊帕斯昆丁諾（Vinnie Pasquantino）有另類應對法，「我會看維基百科，知道它們的內容，但我不會去看。」

🔥 《瘋運動IG獨有的迷因梗圖》

▪ 鄧愷威生涯首勝球種分析一次看🔥

大谷翔平

延伸閱讀

MLB／大谷翔平與經紀人遭提告！夏威夷房地產商控影響70億元專案

MLB／山本由伸4.2局失6分 道奇對戰天使5連敗被打成洛城小弟

MLB／大谷翔平本季第42轟棒打老東家 集滿天使球場生涯百轟

MLB／大谷翔平炸裂41轟無用 羅伯茲批他做了2件不該做的事

相關新聞

MLB ／巨人下放新秀左投 鄧愷威續留大聯盟明先發戰教士

隨著MLB舊金山巨人隊的右投魯普（Landen Roupp）預計在15日歸隊，球隊今天宣布將左投新秀懷森杭特下放回3A，...

MLB／愛看終結者版大谷翔平 羅伯茲難割捨：也愛他投5局

道奇隊日本球星大谷翔平明天將在客場對上天使隊的比賽登板，與楚奧特（Mike Trout）自2023年世界棒球經典賽以來再...

MLB／超越「草莓先生」！阿隆索254轟登基大都會隊史全壘打王

大都會球星「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）正式登基！今天在主場交手勇士，用單場雙響砲一舉超越「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry）隊史252轟紀錄，成為大都會新科「全壘打

MLB／被哪部電影嚇到？大谷：沒有喔 有人投給神隱少女

大聯盟在官方X上發布一則短影片，調查選手們曾嚇到過的「恐怖電影」，答案千奇百怪，連《神隱少女》、《玩具總動員》都被列入，...

MLB／姜白虎簽約美經紀公司挑戰大聯盟 「兄弟」陳琥仍在中職掙扎

據大聯盟記者海曼（Jon Heyman）報導，韓國職棒KT巫師隊26歲強打姜白虎與美國經紀公司Paragon Sports簽約，預計本季結束後挑戰大聯盟。 海曼指出，經紀公司將協助姜白虎在今年冬

MLB／道奇岡索林又整季報銷 交易來的牛棚大將也進傷兵名單

道奇隊今天宣布兩項壞消息，先發投手岡索林（Tony Gonsolin）接受內部支撐手術、屈肌修復手術，本季正式報銷。交易大限前換來的牛棚投手史都華（Brock Stewart）也因肩膀發炎進入傷兵名單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。