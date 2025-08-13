MLB／被哪部電影嚇到？大谷：沒有喔 有人投給神隱少女

大聯盟在官方X上發布一則短影片，調查選手們曾嚇到過的「恐怖電影」，答案千奇百怪，連《神隱少女》、《玩具總動員》都被列入，倒是大谷翔平淡定回答：「沒有喔。」

被問到曾被哪部電影嚇到過，大谷翔平笑著說：「電影？讓我嚇到？沒有喔。」大谷翔平去年曾透露，與太太真美子的一項興趣就是在家看恐怖電影，像是《恐懼大街》三部曲。

道奇隊友貝茲（Mookie Betts）則說自己看過模擬紀錄片手法拍攝的《靈動：鬼影實錄》，內容是描繪自宅怪異現象。他坦言：「我已經忘了當初為什麼會看這部片，但之後幾年一直被影響。」

有些球員的答案很直覺，透納（Trea Turner）說是《奪魂鋸》，大都會隊尼莫（Brandon Nimmo）、費城人隊卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）都票投《七夜怪談》。

有些答案則難以聯想，像是國民左投戈爾（MacKenzie Gore）回答《玩具總動員》，紅襪隊卡薩斯（Triston Casas）說《手札情緣》，老虎隊弗列爾提（Jack Flaherty）則說是《神隱少女》，「它讓我小時候做了惡夢。」金鶯外野手考瑟（Colton Cowser）投給《鋼鐵人3》，「讓我差點心臟病發。」

小熊隊「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）也給出意想不到的回答：「雖然不是電影，但我要說的是《酷狗寶貝（Wallace and Gromit）》，從各種方面來說都讓我感到害怕。」

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）則說「任何一部」，因為他不愛看恐怖電影；皇家隊帕斯昆丁諾（Vinnie Pasquantino）有另類應對法，「我會看維基百科，知道它們的內容，但我不會去看。」