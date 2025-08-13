MLB／道奇岡索林又整季報銷 交易來的牛棚大將也進傷兵名單

道奇隊今天宣布兩項壞消息，先發投手岡索林（Tony Gonsolin）接受內部支撐手術、屈肌修復手術，本季正式報銷。交易大限前換來的牛棚投手史都華（Brock Stewart）也因肩膀發炎進入傷兵名單。

岡索林本季先發7場，防禦率5.00，今年6月初因手肘不適缺陣，如今動刀後，預計休養8到10個月，他已經連2年因重大手肘手術賽季報銷。

史都華在交易大限前被雙城隊交易至道奇，本季共出賽43場，防禦率2.63。道奇牛棚目前有許多傷兵，包含寇佩克（Michael Kopech）、史考特（Tanner Scott）、耶茲（Kirby Yates）與葛雷特洛（Brusdar Graterol）和史都華。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前受訪時提到，史都華上周對藍鳥隊後連4天感到肩膀不適，明天將接受進一步檢查。道奇總管弗里德曼（Andrew Friedman）則表示，初步檢查結果很樂觀，球隊在傷勢初期就採取保護措施，對他能回歸有信心，道奇已緊急從小聯盟拉上22歲右投恩里克斯（Edgardo Henriquez）。

史都華2016到2019年曾效力道奇，近3年在雙城轉型為火球後援投手，交易大限前，道奇用外野手奧特曼（James Outman）交易來他，期望他填補因TJ手術報銷的牛棚大將菲利普斯（Evan Phillips）。

不過史都華4場出賽只投3.2局掉2分，且肩傷再度浮現，這是他自去年以來第3度因肩傷進傷兵名單。弗里德曼承認交易前就知道他的傷病風險，但相信他的特質與潛力，「雖然有風險，但我們覺得值得一試，也相信他還能幫上忙。」