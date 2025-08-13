聽新聞
MLB／姜白虎簽約美經紀公司挑戰大聯盟 「兄弟」陳琥仍在中職掙扎
據大聯盟記者海曼（Jon Heyman）報導，韓國職棒KT巫師隊26歲強打姜白虎與美國經紀公司Paragon Sports簽約，預計本季結束後挑戰大聯盟。
海曼指出，經紀公司將協助姜白虎在今年冬天尋求大聯盟機會，他能以完全自由球員身分加盟，無需透過入札制度。姜白虎是一名左打長打型打者，可擔任一壘手、指定打擊和第3號捕手。
2018年韓職選秀會姜白虎被KT巫師以狀元選進，生涯共出賽864場，累積131轟，打擊率0.304。不過姜白虎本季出賽62場，只敲出10轟，打擊率0.255，OPS值0.784。
2023年經典賽南韓對上澳洲的關鍵戰役，姜白虎因慶祝動作腳提前離壘，遭到澳洲球員觸殺出局，成為球迷難以忘懷的名場面。
另外，姜白虎與中職中信兄弟隊投手陳琥U18亞青賽時期都是二刀流好手，因住在同一層樓而認識，姜白虎知道與陳琥名字都有老虎的意思後，開心以「Brother」互稱。不過兩人發展大不同，如今姜白虎將挑戰大聯盟，陳琥仍在中職賽場上表現掙扎。
