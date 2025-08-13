MLB ／巨人下放新秀左投 鄧愷威續留大聯盟明先發戰教士
隨著MLB舊金山巨人隊先發右投魯普（Landen Roupp）預計在15日歸隊，球隊今天宣布將左投新秀懷森杭特（Carson Whisenhunt）下放回3A，代表鄧愷威會續留大聯盟。巨人隊也公布，鄧愷威將在明天對聖地牙哥教士隊的比賽中擔任先發。
根據大聯盟官網，巨人已排定旅美投手鄧愷威將於美國時間13日先發對戰教士，而非採用之前的開局投手戰術；教士則由老將皮維塔（Nick Pivetta）擔任先發。
巨人隊總教練梅爾文（Bob Melvin）表示，之前進入傷兵名單的右投魯普預計在15日歸隊，對上光芒隊。
隨著魯普即將歸隊，巨人隊今天賽前也宣布將左投新秀懷森杭特下放回3A，這代表鄧愷威將繼續留在大聯盟出賽。
鄧愷威在8日巨人對國民隊系列戰首戰中於第2局登板，投滿5局無失分。隨後巨人隊在9日與10日對國民的比賽中皆吞敗。
