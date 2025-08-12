快訊

MLB／緊張囉！達比修有好投奪第205勝 教士只差道奇1場勝差

聯合新聞網／ 綜合報導
達比修有。 美聯社
教士隊日本38歲老將達比修有今天對巨人隊，繳出6局失1分的優質先發，再靠3位鐵牛棚完美封鎖，以4：1拿下勝利，教士近15戰12勝，距離國西龍頭道奇隊只剩1場勝差。

前5局是0：0投手戰，6局上教士梅里爾（Jackson Merrill）敲出帶有1分打點的二壘安打，取得1：0領先，但6局下巨人強打狄佛斯 （Rafael Devers）回敬追平陽春砲。

7局上教士後段棒次發威，第7棒席茲（Gavin Sheets）先敲二壘安打，柯朗沃斯（Jake Cronenworth）再敲出超前比數安打，第9棒捕手佛明（Freddy Fermin）夯出2分砲。接下來3局艾斯特拉達（Jeremiah Estrada）、米勒（Mason Miller）和蘇亞雷斯（Robert Suarez）接力封鎖，關門成功。

達比修有總計主投6局飆6K，沒有保送，被敲4安，失掉1分，防禦率降至5.61，拿下本季第2勝，也是美日通算第205勝。目前教士戰績67勝52敗，只落後道奇1場勝差。

當被問到是否有注意到與道奇之間的勝差，教士外野手梅里爾直言，「我們當然有注意到，但還是打我們自己的比賽。」

教士與巨人打完這個3連戰後，要作客道奇主場進行3連戰，再回到主場與巨人4連戰、道奇3連戰。教士外野手席茲表示，「這就是8、9月的高張力比賽。分區對手一個接一個，然後他們還會來我們主場，這將是非常精彩的一段賽程。我很期待，我知道大家都很期待，我們就是為這種時刻而生的。」

