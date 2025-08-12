快訊

MLB／因「中7日」先發被打爆？山本由伸澄清：沒負面影響

聯合新聞網／ 綜合報導
山本由伸。 美聯社
道奇隊日本強投山本由伸今天面對天使隊，6保送和失6分都創個人大聯盟最差紀錄，道奇終場以4：7輸球，山本強調和休息7天無關。

1局下山本就被天使奈托（Zachary Neto）敲出首局首打席全壘打，5局下山本遭遇亂流，單局被攻進4分，對倫吉佛（Luis Rengifo）投出保送後被換下場。總計用99球投4.2局飆6K，但被敲6安，投出5次四壞球保送和1次觸身球，失掉6分，防禦率2.84，單場6保送和6失分都創個人旅美後最慘。

賽後山本被問到休息7天是否影響到狀態，他澄清，「其實是很好的休息，沒有造成負面影響。」山本也強調不是自己主動要求增加休息天數，幾天前才被告知有異動。

山本自認賽前狀態不差，但還沒完全抓到節奏前就連續失分了。談到第5局滿壘被楚奧特（Mike Trout）敲安，山本表示，「對決楚奧特前有先叫暫停溝通，心態上調整得不錯，也有勇敢地去投。」

道奇 山本由伸

