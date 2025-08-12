MLB／韓媒問與李政厚相處 鄧愷威妙答：啤酒浴下手狠

旅美投手鄧愷威拿下大聯盟生涯首勝後，隊友以啤酒浴伺候，韓國媒體事後問及韓國球星李政厚是否有參加，鄧愷威妙答「感覺他潑滿兇的」，有可能是自己去年潑很多，所以李政厚這次潑回來；很高興隊上有同樣來自亞洲的球員。

效力美國職棒大聯盟舊金山巨人的鄧愷威8日登板投滿5局無失分，拿下大聯盟生涯首勝，這兩天持續練投。

鄧愷威10日接受韓國媒體訪問，談到和隊上韓國球星李政厚的相處時表示，很高興隊上有亞洲球員，這對他幫助很大，讓他和其他隊友相處起來更加自在。

被問到李政厚8日當晚是否有參加啤酒浴慶祝，鄧愷威妙答：「感覺他（李政厚）潑滿兇的，有可能是我去年潑他很多，所以他這次潑回來。」

李政厚2023年底與巨人簽約，去年他接受中央社訪問，曾表示與鄧愷威兩人同樣是亞洲球員，也都是大聯盟新人，「有這樣的共同點，希望我們一起有好表現，為球隊帶來正面的影響」。

鄧愷威去年3月底首度升上大聯盟，剛好見證李政厚在大聯盟揮出首支全壘打的啤酒浴，畫面後來在網路上瘋傳。

鄧愷威告訴中央社，8日的啤酒浴令人印象深刻，不只李政厚，「感覺隊友們都下手不輕」，啤酒之外，還有刮鬍泡、果汁、痱子粉、營養師打的奶昔，全部加在一起味道超臭。

他也表示，球隊氣氛很正向，贏球了會放音樂，輸球時氣氛雖然會比較凝重一點，但也不會太過氣餒，會彼此打氣，下一場比賽繼續努力，避免陷在負面的情緒裡。