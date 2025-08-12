快訊

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 直呼「我害了柯文哲」

有機會放颱風假？楊柳颱風直逼台灣 「7縣市」明日達停班課標準

邀卓榮泰專報竟「立委席空蕩蕩」 韓國瑜動怒：太不像話

MLB／韓媒問與李政厚相處 鄧愷威妙答：啤酒浴下手狠

中央社／ 舊金山11日專電
旅美投手鄧愷威（圖）接受韓國媒體訪問時表示，同隊的韓國球星李政厚在啤酒浴時下手不輕，可能是自己去年潑李政厚很多，所以這次潑回來。中央社記者
旅美投手鄧愷威（圖）接受韓國媒體訪問時表示，同隊的韓國球星李政厚在啤酒浴時下手不輕，可能是自己去年潑李政厚很多，所以這次潑回來。中央社記者

旅美投手鄧愷威拿下大聯盟生涯首勝後，隊友以啤酒浴伺候，韓國媒體事後問及韓國球星李政厚是否有參加，鄧愷威妙答「感覺他潑滿兇的」，有可能是自己去年潑很多，所以李政厚這次潑回來；很高興隊上有同樣來自亞洲的球員。

效力美國職棒大聯盟舊金山巨人的鄧愷威8日登板投滿5局無失分，拿下大聯盟生涯首勝，這兩天持續練投。

鄧愷威10日接受韓國媒體訪問，談到和隊上韓國球星李政厚的相處時表示，很高興隊上有亞洲球員，這對他幫助很大，讓他和其他隊友相處起來更加自在。

被問到李政厚8日當晚是否有參加啤酒浴慶祝，鄧愷威妙答：「感覺他（李政厚）潑滿兇的，有可能是我去年潑他很多，所以他這次潑回來。」

李政厚2023年底與巨人簽約，去年他接受中央社訪問，曾表示與鄧愷威兩人同樣是亞洲球員，也都是大聯盟新人，「有這樣的共同點，希望我們一起有好表現，為球隊帶來正面的影響」。

鄧愷威去年3月底首度升上大聯盟，剛好見證李政厚在大聯盟揮出首支全壘打的啤酒浴，畫面後來在網路上瘋傳。

鄧愷威告訴中央社，8日的啤酒浴令人印象深刻，不只李政厚，「感覺隊友們都下手不輕」，啤酒之外，還有刮鬍泡、果汁、痱子粉、營養師打的奶昔，全部加在一起味道超臭。

他也表示，球隊氣氛很正向，贏球了會放音樂，輸球時氣氛雖然會比較凝重一點，但也不會太過氣餒，會彼此打氣，下一場比賽繼續努力，避免陷在負面的情緒裡。

🔥 《瘋運動IG獨有的迷因梗圖》

▪ 鄧愷威生涯首勝球種分析一次看🔥

李政厚 鄧愷威 大聯盟

延伸閱讀

MLB／鄧愷威奪首勝鼓舞後輩 響尾蛇1A小將黃仲翔讚太猛了

以曲球及橫掃球兩大利器來混淆打者 鄧愷威首勝「近乎完美」

MLB／奪大聯盟首勝寫感言 鄧愷威：低潮沉澱給了成長機會

MLB／曾以「溺水論」形容鄧愷威處境 葉總：頭已經浮上水面

相關新聞

MLB／因「中7日」先發被打爆？山本由伸澄清：沒負面影響

道奇隊日本強投山本由伸今天面對天使隊，6保送和失6分都創個人大聯盟最差紀錄，道奇終場以4：7輸球，山本強調和休息7天無關。 1局下山本就被天使奈托（Zachary Neto）敲出首局首打席全壘打

MLB／緊張囉！達比修有好投奪第205勝 教士只差道奇1場勝差

教士隊日本38歲老將達比修有今天對巨人隊，繳出6局失1分的優質先發，再靠3位鐵牛棚完美封鎖，以4：1拿下勝利，教士近15戰12勝，距離國西龍頭道奇隊只剩1場勝差。 前5局是0：0投手戰，6局上教

MLB／大谷翔平與經紀人遭提告！夏威夷房地產商控影響70億元專案

根據美聯社報導，一名夏威夷房地產開發商與仲介控告道奇隊球星大谷翔平，指控他與經紀人巴雷洛（Nez Balelo）將他們排除在夏威夷大島哈普納海岸（Hapuna Coast）價值2.4億美元（約71.8

MLB／韓媒問與李政厚相處 鄧愷威妙答：啤酒浴下手狠

旅美投手鄧愷威拿下大聯盟生涯首勝後，隊友以啤酒浴伺候，韓國媒體事後問及韓國球星李政厚是否有參加，鄧愷威妙答「感覺他潑滿兇...

MLB／鄧愷威奪首勝鼓舞後輩 響尾蛇1A小將黃仲翔讚太猛了

舊金山巨人隊旅美投手鄧愷威8日拿下大聯盟生涯首勝，甫升上響尾蛇體系1A的19歲小將黃仲翔接受中央社訪問，表示學長表現「太...

MLB／紅襪錯誤交易？ 普里斯特轉隊大進化成釀酒人福星投手

MLB釀酒人「福星」投手近13場出賽球隊全勝，紅襪做了一筆糟糕交易？本季開季時，紅襪將前大物投手普里斯特（Quinn Priester）交易到釀酒人，這位24歲年輕投手近13場出賽隊伍全勝，個人成績來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。