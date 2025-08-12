MLB／鄧愷威奪首勝鼓舞後輩 響尾蛇1A小將黃仲翔讚太猛了

快訊

中央社／ 金山11日專電
效力亞利桑那響尾蛇體系的小聯盟投手黃仲翔表示，鄧愷威在大聯盟奪首勝太猛了，對後輩來說是很大的鼓勵。中央社
效力亞利桑那響尾蛇體系的小聯盟投手黃仲翔表示，鄧愷威在大聯盟奪首勝太猛了，對後輩來說是很大的鼓勵。中央社

舊金山巨人隊旅美投手鄧愷威8日拿下大聯盟生涯首勝，甫升上響尾蛇體系1A的19歲小將黃仲翔接受中央社訪問，表示學長表現「太猛了」，這對後輩來說是很大的鼓勵，讓他感到機會是要靠自己去爭取，「努力去做就對了」。

黃仲翔今年展開旅美生涯，效力亞利桑那響尾蛇體系，7月自新人聯盟升上1A，在1A至今先發出賽3場，拿下2勝1敗成績。他9日客場對戰巨人體系1A的聖荷西巨人隊（San Jose Giants）、拿下勝投，舊金山灣區僑胞到場加油打氣，賽後以滷肉飯慰勞，替他打打牙祭。

鄧愷威8日奪下大聯盟生涯首勝。 路透
鄧愷威8日奪下大聯盟生涯首勝。 路透

鄧愷威8日奪下大聯盟生涯首勝，黃仲翔受訪表示有看比賽精華，在大聯盟要拿勝投真的很不容易，在小聯盟先發出賽都會感到有些緊張了，何況在大聯盟，很佩服學長。

黃仲翔說，看到鄧愷威升上大聯盟、拿下勝投，覺得「太猛了」，過了這麼長的時間，又有台灣投手有此成就，這對後輩來說是很大的鼓勵，更感到機會是要靠自己去爭取，「努力去做就對了。」同時，這對亞洲人在大聯盟的代表性也有很大的意義。

談到旅美生涯，黃仲翔說，升上1A後，明顯感覺到觀賽的球迷變多，打者水平更強，沒那麼容易解決，心情上也會不太一樣；但來到美國就是要提升自己、挑戰自己。

他也表示，之前在新人聯盟時，隊友許多都是說西班牙語的拉丁裔，心靈上難免有些孤單，很感謝捕手教練和翻譯的照顧幫忙，陪他談心，讓他可以更快融入環境。

黃仲翔笑說，在台灣時還很活潑外向，來美國好像變安靜了，可能因為有時與人對話還抓不到點，能用的語彙也不像中文那麼多，正在學習中，但適應上沒有太大問題。

他說平常偶爾也會在線上群組與同樣旅美的好友柯敬賢、陽念希等人聊天。

從新人聯盟升上1A，黃仲翔表示，在不同層級可以看見自己還有哪裡需要再加強，想辦法去改進，期許自己今年健康出賽，明年能夠晉升1或2個層級。

巨人 大聯盟 鄧愷威

