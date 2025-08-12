MLB／大谷翔平與經紀人遭提告！夏威夷房地產商控影響70億元專案

根據美聯社報導，一名夏威夷房地產開發商與仲介控告道奇隊球星大谷翔平，指控他與經紀人巴雷洛（Nez Balelo）將他們排除在夏威夷大島哈普納海岸（Hapuna Coast）價值2.4億美元（約71.8億新台幣）的豪宅開發案之外，他們曾引薦大谷擔任這計畫的代言人。

據當地時間周五在夏威夷巡迴法院提交的訴狀，開發商海耶斯（Kevin J. Hayes Sr.）與房地產仲介松本朋子（Tomoko Matsumoto）指控，大谷與巴雷洛利用明星影響力，要求他們讓步，最終迫使合作夥伴Kingsbarn Realty Capital，將他們排除在專案之外。

訴狀指出，巴雷洛與大谷被引入這項事業，目的是利用大谷宣傳及品牌價值，但大谷與經紀人利用名人影響力，破壞並瓦解原告專案中的角色，原因就是自身財務利益。目前巴雷洛經紀公司拒絕回應此事，Kingsbarn也沒有回應。

這項專案名為The Vista at Mauna Kea Resort，海耶斯、松本與Kingsbarn被列為共同管理團隊成員，並將大谷稱為「日本的貝比魯斯、第一位住戶」。排名甚至高於Mauna Kea Resort（夏威夷知名飯店）、被《康泰納仕旅行家》評為全美第一的哈普納海灘，以及由高爾夫傳奇帕瑪（Arnold Palmer）與瓊斯（Robert Trent Jones Sr.）設計的球場。

宣傳簡介寫道：「大谷將擔任本專案的代言人，並承諾購買項目內的14棟住宅之一，還計劃在休賽季長時間居住於此，並興建一座小型投打訓練設施，為春訓準備。」

訴狀還指出，開發團隊花11年籌劃，並在2023年使用大膽行銷策略，與大谷簽下代言協議，稱這是「最具影響力的代言之一」。簡介中也強調，大谷的參與將提升日本豪華度假屋市場需求，加速銷售並達成目標。

然而，訴狀稱巴雷洛很快就成為干擾因素，若不滿足他的要求，就威脅要撤掉大谷的合作。隨著時間推進，Kingsbarn越來越明顯迎合巴雷洛的所有要求，甚至忽視合作夥伴的契約義務。

上個月，訴狀形容Kingsbarn「有計畫的突襲」解雇海耶斯與松本，並在通話中公開承認這是巴雷洛的要求，完全是為了安撫他。原告估計自己將損失數百萬美元的報酬，包含建案利潤、施工管理費與仲介佣金。