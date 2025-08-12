MLB／山本由伸4.2局失6分 道奇對戰天使5連敗被打成洛城小弟

大谷翔平連3場開轟，第8局的陽春砲為本季第42轟，引爆道奇隊的4分大局，但無力消弭落後，道奇終場仍以4：7不敵天使隊，吞下對戰天使的5連敗。

道此役由山本由伸先發，投4.2局被敲6安打、失6分都是責失分，承擔本季第8敗，防禦率也從賽前的2.51漲為2.84。大谷翔平3打數敲出1安打，另有1次四壞保送，第8局的陽春砲為本季第42轟，也讓他生涯在天使球場正好累積100轟。

山本面對天使打線，1局下先被奈托（Zach Neto）敲陽春砲，楚奧特（Mike Trout）、瓦德（Taylor Ward）都獲保送，孟卡達（Yoán Moncada）補上安打送回1分打點。重傷害出現在第5局，山本被敲2安打、1觸身球開局，形成無人出局滿壘局面，楚奧特安打先送回2分，孟卡達安打、坎佩羅（Gustavo Campero）滾地球各追加1分，天使攻下4分大局。

奈托6局下追加一發陽春砲，天使擴大為7：0領先；天使由安德森（Shaun Anderson）把關8局上，挨了2發全壘打，先是大谷炸裂陽春砲，後續貝茲（Mookie Betts）、史密斯（Will Smith）敲安，孟西（Max Muncy）補上三分砲，追近到4：7。簡森（Kenley Jansen）負責的9局上讓道奇三上三下。

雙方在前一波「公路大戰」由天使3連戰橫掃，加上去年最後1場交手也是天使勝出，道奇今天輸球後已經吞下對戰天使的5連敗，被打成洛城小弟。