MLB／山本由伸4.2局失6分 道奇對戰天使5連敗被打成洛城小弟

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
山本由伸先發，投4.2局被敲6安打、失6分都是責失分，承擔本季第8敗。 路透
山本由伸先發，投4.2局被敲6安打、失6分都是責失分，承擔本季第8敗。 路透

大谷翔平連3場開轟，第8局的陽春砲為本季第42轟，引爆道奇隊的4分大局，但無力消弭落後，道奇終場仍以4：7不敵天使隊，吞下對戰天使的5連敗。

道此役由山本由伸先發，投4.2局被敲6安打、失6分都是責失分，承擔本季第8敗，防禦率也從賽前的2.51漲為2.84。大谷翔平3打數敲出1安打，另有1次四壞保送，第8局的陽春砲為本季第42轟，也讓他生涯在天使球場正好累積100轟。

山本面對天使打線，1局下先被奈托（Zach Neto）敲陽春砲，楚奧特（Mike Trout）、瓦德（Taylor Ward）都獲保送，孟卡達（Yoán Moncada）補上安打送回1分打點。重傷害出現在第5局，山本被敲2安打、1觸身球開局，形成無人出局滿壘局面，楚奧特安打先送回2分，孟卡達安打、坎佩羅（Gustavo Campero）滾地球各追加1分，天使攻下4分大局。

奈托6局下追加一發陽春砲，天使擴大為7：0領先；天使由安德森（Shaun Anderson）把關8局上，挨了2發全壘打，先是大谷炸裂陽春砲，後續貝茲（Mookie Betts）、史密斯（Will Smith）敲安，孟西（Max Muncy）補上三分砲，追近到4：7。簡森（Kenley Jansen）負責的9局上讓道奇三上三下。

雙方在前一波「公路大戰」由天使3連戰橫掃，加上去年最後1場交手也是天使勝出，道奇今天輸球後已經吞下對戰天使的5連敗，被打成洛城小弟。

天使 道奇

MLB／大谷翔平本季第42轟棒打老東家 集滿天使球場生涯百轟

道奇隊日籍球星大谷翔平連3場開轟，本季第42轟出爐，這一轟降落在天使球場，也讓他生涯在這裡累積正好100轟。

MLB／近29戰25勝！釀酒人本季2度10連勝 史上第10隊

今天釀酒人隊在主場以7：1擊敗海盜隊，收下5周內第2次10連勝，近29戰狂贏25場，持續穩居大聯盟戰績最佳寶座。 釀酒人圖蘭（Brice Turang）擊出首局首打席全壘打，3局上海盜巴特（Jo

MLB／大谷和喬丹誰更優秀？前NBA球星：他更令人印象深刻

大聯盟道奇隊巨星大谷翔平今年6月重拾二刀流，再度展現在棒壇的地位，前NBA球星提格（Jeff Teague）近日在節目上將大谷與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）相提並論，引發網友熱議。

MLB／大谷翔平與經紀人遭提告！夏威夷房地產商控影響70億元專案

根據美聯社報導，一名夏威夷房地產開發商與仲介控告道奇隊球星大谷翔平，指控他與經紀人巴雷洛（Nez Balelo）將他們排除在夏威夷大島哈普納海岸（Hapuna Coast）價值2.4億美元（約71.8

MLB／紅襪錯誤交易？ 普里斯特轉隊大進化成釀酒人福星投手

MLB釀酒人「福星」投手近13場出賽球隊全勝，紅襪做了一筆糟糕交易？本季開季時，紅襪將前大物投手普里斯特（Quinn Priester）交易到釀酒人，這位24歲年輕投手近13場出賽隊伍全勝，個人成績來

