MLB／大谷翔平本季第42轟棒打老東家 集滿天使球場生涯百轟
道奇隊日籍球星大谷翔平連3場開轟，本季第42轟出爐，這一轟降落在天使球場，也讓他生涯在這裡累積正好100轟。
道奇、天使今天展開「公路大戰」，此役由山本由伸先發，投4.2局被敲6安打、失6分都是責失分，防禦率從賽前的2.51漲為2.84。
山本面對天使打線，1局下先被奈托（Zach Neto）敲陽春砲，楚奧特（Mike Trout）、瓦德（Taylor Ward）都獲保送，孟卡達（Yoán Moncada）補上安打送回1分打點。重傷害出現在第5局，山本被敲2安打、1觸身球開局，形成無人出局滿壘局面，楚奧特安打先送回2分，孟卡達安打、坎佩羅（Gustavo Campero）滾地球各追加1分，天使攻下4分大局。
奈托6局下追加一發陽春砲，天使擴大為7：0領先，道奇的反撲在8局上靠大谷翔平陽春砲點燃，後續貝茲（Mookie Betts）、史密斯（Will Smith）敲安，孟西（Max Muncy）補上三分砲，追近到4：7。
