手機還沒出…山寨iPhone 17 Pro開賣！介面真的可操作 1關鍵露餡了

MLB／大谷翔平本季第42轟棒打老東家 集滿天使球場生涯百轟

楊柳颱風逼近！下午陸警首波4縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

MLB／近29戰25勝！釀酒人本季2度10連勝 史上第10隊

聯合新聞網／ 綜合報導
釀酒人「契丹人」葉力奇。 美聯社
今天釀酒人隊在主場以7：1擊敗海盜隊，收下5周內第2次10連勝，近29戰狂贏25場，持續穩居大聯盟戰績最佳寶座。

釀酒人圖蘭（Brice Turang）擊出首局首打席全壘打，3局上海盜巴特（Joey Bart）回應追平轟，但3局下釀酒人「契丹人」葉力奇（Christian Yelich）開轟，加上團隊4支安打串聯，釀酒人單局灌進4分，拉開分差。

釀酒人先發左投昆塔納（Jose Quintana）繳出6局失1分的優質先發，牛棚投手安德森（Grant Anderson）與米勒（Shelby Miller）合力守成，終場就以7：1贏球，本季第2度10連勝，戰績74勝44敗，領先國聯中區第2的小熊隊6.5場勝差。

據大聯盟官網報導，釀酒人成為1969年分區年代後，第10支單季達成多次雙位數連勝的球隊，最近一次是2019年太空人隊。

釀酒人

MLB／大谷翔平本季第42轟棒打老東家 集滿天使球場生涯百轟

道奇隊日籍球星大谷翔平連3場開轟，本季第42轟出爐，這一轟降落在天使球場，也讓他生涯在這裡累積正好100轟。

MLB／近29戰25勝！釀酒人本季2度10連勝 史上第10隊

今天釀酒人隊在主場以7：1擊敗海盜隊，收下5周內第2次10連勝，近29戰狂贏25場，持續穩居大聯盟戰績最佳寶座。 釀酒人圖蘭（Brice Turang）擊出首局首打席全壘打，3局上海盜巴特（Jo

MLB／怎麼偷的？二壘跑者打pass 洋基高史密特還被5號位三振

洋基隊今天以6：2擊敗雙城隊，6局下一幕畫面引起討論，二壘上的奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）比出手勢，傳遞...

MLB／大谷和喬丹誰更優秀？前NBA球星：他更令人印象深刻

大聯盟道奇隊巨星大谷翔平今年6月重拾二刀流，再度展現在棒壇的地位，前NBA球星提格（Jeff Teague）近日在節目上將大谷與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）相提並論，引發網友熱議。

MLB／洋基戰績慘跌遭藍鳥甩開 賈吉怒批「全隊沒盡到本分」

紐約洋基隊今日在主場又以1比7慘敗休士頓太空人，近期低迷的狀態持續延燒。先發王牌左投佛里德（Max Fried）表現不穩，僅投5局被敲8支安打失4分。比賽進行到第3局，總教練布恩（Aaron Boon

MLB／大谷「助攻」300萬觀眾達陣 道奇主場平均比運動家多4萬

道奇隊今天在洛杉磯主場4：5不敵藍鳥隊，未能完成3連戰橫掃，道奇球場在這個系列賽結束後，本季總觀眾人數也突破300萬人次...

