MLB／近29戰25勝！釀酒人本季2度10連勝 史上第10隊
今天釀酒人隊在主場以7：1擊敗海盜隊，收下5周內第2次10連勝，近29戰狂贏25場，持續穩居大聯盟戰績最佳寶座。
釀酒人圖蘭（Brice Turang）擊出首局首打席全壘打，3局上海盜巴特（Joey Bart）回應追平轟，但3局下釀酒人「契丹人」葉力奇（Christian Yelich）開轟，加上團隊4支安打串聯，釀酒人單局灌進4分，拉開分差。
釀酒人先發左投昆塔納（Jose Quintana）繳出6局失1分的優質先發，牛棚投手安德森（Grant Anderson）與米勒（Shelby Miller）合力守成，終場就以7：1贏球，本季第2度10連勝，戰績74勝44敗，領先國聯中區第2的小熊隊6.5場勝差。
據大聯盟官網報導，釀酒人成為1969年分區年代後，第10支單季達成多次雙位數連勝的球隊，最近一次是2019年太空人隊。
