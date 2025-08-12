MLB／紅襪錯誤交易？ 普里斯特轉隊大進化成釀酒人福星投手

MLB釀酒人「福星」投手近13場出賽球隊全勝，紅襪做了一筆糟糕交易？本季開季時，紅襪將前大物投手普里斯特（Quinn Priester）交易到釀酒人，這位24歲年輕投手近13場出賽隊伍全勝，個人成績來到11勝2敗，讓襪迷高呼可惜。但普里斯特是到釀酒人更改投球型態才進化，而且紅襪也獲得2位有百大新秀潛力的籌碼，這或許是一次雙贏的交易。

新福星強投

MLB釀酒人11日先發投手普里斯特雖然表現平庸，但團隊仍用強大火力擊退大都會，普里斯特投不滿5局但無關勝敗，而在他近13場出賽球隊全勝，就算期間有2場被打退場，但球隊仍能笑到最後，堪稱福星。普里斯特本人成績其實也不俗，當前以11勝2敗、ERA+116的佳績，站穩釀酒人先發輪值，是球隊穩居全聯盟龍頭寶座的主因之一。

根據《外媒專欄》所述，普里斯特直到去年都還在海盜，這位前首輪大物選手養成困難，去年紅襪與海盜互換大物新秀拿到他，但今年開季就被打包送到釀酒人，換到一位年輕外野手、一個額外選秀權、與日後指名球員，如今看著普里斯特大放異彩，不少紅襪球迷看得眼紅、遺憾放走自家好手。

雙贏交易？

但紅襪這筆交易並不如球迷想的如此「失敗」，首先，普里斯特雖貴為首輪高卒投手，但他在海盜、紅襪體系都未能在大聯盟站穩，他是到釀酒人後，增加卡特球，並以二縫線取代四縫線直球，才逐漸兌現首輪天賦。

其次，紅襪換來的潛力股並不差，首先是19歲的外野小將Y羅，他的打擊狀態雖有起伏，但出色的跑速與守備能力，已確保有百大新秀的潛力；額外選秀權則選到大學投手菲利普斯，據雅虎體育分析，這位先發投手的直球極速能達100英哩，更有一顆幅度比橫掃球還大的滑球，完成度相當高。

日後指名球員轉化為去年5輪秀的投手霍洛貝茨，雖然不算年輕、評價不高，但考慮到紅襪體系很會養球速，若霍洛貝茨未來能提高極速、推高天花板，更上層樓也無須驚訝。整體而言，這筆交易很可能是雙贏，普里斯特在釀酒人做出改變、收穫頗豐，球團戰績長紅，紅襪則換來不少適合養成的潛力股。

