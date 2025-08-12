快訊

MLB／怎麼偷的？二壘跑者打pass 洋基高史密特還被5號位三振

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
二壘上的奇森姆打暗號給打者高史密特，結果隊友竟然還是被紅中球三振。 截圖自影片
二壘上的奇森姆打暗號給打者高史密特，結果隊友竟然還是被紅中球三振。 截圖自影片

洋基隊今天以6：2擊敗雙城隊，6局下一幕畫面引起討論，二壘上的奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）比出手勢，傳遞暗號給打擊區上的隊友高史密特（Paul Goldschmidt），然而結局卻是高史密特面對5號位的好球未出棒。

雙城此役由馬修斯（Zebby Matthews）先發5.2局被敲6安打、失3分，6局下保送奇森姆後退場，克里斯基（Brooks Kriske）接手投球，奇森姆先盜二壘成功，高史密特的打席在球數2好2壞時，鏡頭捕捉到二壘上的奇森姆雙手比畫了一個圓圈，明顯是傳遞暗號給打者，但高史密特面對一顆82.2哩掉在5號位進壘的指叉球，卻未出棒遭到三振。

這一幕引起討論究竟是哪個環節出了錯，奇森姆傳遞錯誤暗號，或是高史密特接收錯誤，還有人留言：「奇森姆是人類史上最爛的暗號小偷吧！」「他是不是討厭隊友故意給錯暗號？」

洋基 雙城 高史密特

