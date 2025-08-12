MLB／大谷和喬丹誰更優秀？前NBA球星：他更令人印象深刻

大聯盟道奇隊巨星大谷翔平今年6月重拾二刀流，再度展現在棒壇的地位，前NBA球星提格（Jeff Teague）近日在節目上將大谷與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）相提並論，引發網友熱議。

提格回顧大谷對陣紅雀隊的比賽，主投4局狂飆8K，還敲出2分砲幫自己逃敗，就算道奇最終輸球，但提格仍對大谷的表現印象深刻，認為他的統治力很難找到比較對象。

提格指出喬丹1988年的傳奇賽季，他奪下最有價值球員（MVP）、年度最佳防守球員（DPOY）及得分王，被廣泛認為是無法再複製的賽季。

提格還發問：「所以他在棒球的表現，比喬丹在籃球更優秀？」節目現場一度陷入混亂，提格最後補充說，「我不會講他更有統治力，但我會說他更令人印象深刻。」

大谷翔平的表現在棒球界可說是前所未見，許多人將他與其他運動賽事的球員做比較。例如南韓足球巨星孫興慜日前加入美國職業足球聯盟（MLS），他與大谷翔平的國際地位與影響力比較，也成為熱門話題。