MLB／洋基戰績慘跌遭藍鳥甩開 賈吉怒批「全隊沒盡到本分」

紐約洋基隊今日在主場又以1比7慘敗休士頓太空人，近期低迷的狀態持續延燒。先發王牌左投佛里德（Max Fried）表現不穩，僅投5局被敲8支安打失4分。比賽進行到第3局，總教練布恩（Aaron Boone）還因不滿好球判決向主審出言不遜，本季第5次遭驅逐出場，成為本季大聯盟被趕出場次數最多的總教練。打線同樣疲軟，讓主場氣氛籠罩在失望的嘆息聲中。

洋基隊曾在6月中穩居美聯東區龍頭，但之後狀態急轉直下，8月至今僅拿下3勝9敗，與分區領先的多倫多藍鳥差距已擴大至6.5場，更落後紅襪達2.5場勝差。面對持續惡化的局面，當家主砲「法官」賈吉（Aaron Judge）忍不住發聲，直言全隊必須為現在的低迷狀態負責。

賈吉在接受媒體訪問時嚴厲指出：「我們領薪水就是為了贏球，但我們沒有盡到自己的責任。」他強調：「雖然處境艱難，但這不是藉口。我們必須踏上球場，打出最佳表現，並且贏下比賽。球迷們依舊進場為我們加油，我們必須為了他們上場拼戰，現在我們甚至連爭取勝利所需的一點努力都沒有做到。」

賈吉日前才從右手肘屈肌傷勢中火速復出，僅用最短10天便結束復健，就是希望能在關鍵時刻幫助球隊。他語氣堅定地呼籲：「所以我們需要每一個人的力量，這休息室裡的每一位球員、所有後援投手、內野手與外野手，全部都要一起扛起責任。」

美媒《ClutchPoints》形容，賈吉在輸給太空人後的發言，對全隊提出了嚴厲批評，並強調改善困境的迫切性。這位隊長的疾呼能否喚醒低迷的洋基，仍有待觀察。