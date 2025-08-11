MLB／大谷「助攻」300萬觀眾達陣 道奇主場平均比運動家多4萬

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。法新社
大谷翔平。法新社

道奇隊今天在洛杉磯主場4：5不敵藍鳥隊，未能完成3連戰橫掃，道奇球場在這個系列賽結束後，本季總觀眾人數也突破300萬人次、單場平均49880人，兩個數字都在大聯盟30隊遙遙領先。

大谷翔平連續兩天開轟，本季41支全壘打追平費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber），並列國聯領先，加盟道奇兩季已有95轟，在大聯盟史上加入新球隊前兩季排名第4，「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）1920、21年在洋基隊113轟最多。

道奇球場從2012年起，已經連續13年觀眾超過300萬人次（不計2020年因疫情關門比賽），單場平均數最高是2019年49065人，大谷高人氣吸引更多球迷進場觀戰，今年62場主場已有309萬2574人進場，單場平均49880人很有機會改寫紀錄，甚至可能衝上5萬人次。

大聯盟在2011、12年單場平均人數最多都是費城人隊，道奇從2013年起排名第1，今年還有19場主場比賽要打，如果按照目前進度，季末將達404萬人次。

各隊主場目前只有4隊平均數達到4萬，另3隊是教士42567人、洋基42118人、費城人41836人。

再來看看人氣最差的兩隊，運動家隊目前57場主場比賽只有55萬2486人、單場平均9693人，都是大聯盟最差數字，再來就是光芒隊62場主場61萬1741人、單場平均9867人，和道奇相較平均數都差了4萬人次以上。

