MLB／9局下滿壘對決大谷、貝茲 藍鳥教頭推出23歲菜鳥賭對了

兩支分區排名第1的球隊交手，藍鳥隊今天9局下靠左投福勒哈蒂（Mason Fluharty）化解危機，以5：4險勝道奇隊，避免3連戰遭橫掃，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）盛讚這位23歲菜鳥：「他能掌控局面，完全不退縮，真是太棒了。」

福勒哈蒂4月2日登上大聯盟，專職後援投手，目前出賽45場投出4勝2敗5中繼1救援、防禦率5.15，生涯首次救援成功就是今天對決道奇，而且連續解決大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）結束比賽，成為贏球功臣。

I will tell my grand children about Mason Fluharty putting 2 hall of famers in the torture chamber pic.twitter.com/RrWZxUjI5l — Johnny (@JohnnyGiunta_) 2025年8月10日

道奇9局下1出局攻占滿壘，史奈德推出福勒哈蒂滅火，他和大谷糾纏9球，最後用83英里滑切球演出三振，接著讓貝茲揮出三壘滾地球結束比賽，藍鳥這趟美西客場之旅帶著4勝2敗回家。

藍鳥官網指出：「你一定想不到，福勒哈蒂用9球三振大谷，再讓貝茲擊出滾地球結束比賽。」

藍鳥戰績升至69勝50敗，在美聯東區領先排名第2的紅襪隊4場勝差，福勒哈蒂為球隊立下大功，他說：「當時超級興奮、超級激動，完全不知發生什麼事，但我相信自己的投球，全力對決打者，在那種情況下能做的只有這些。」

推出菜鳥登板，在滿壘時對決大谷和貝茲？史奈德賽後談到這個調度，認為福勒哈蒂的特色就是絕不屈服，充分發揮天賦，讓人感覺很好。