MLB／官網點名亞土維在紐約聲名狼藉 生涯第250轟擊倒洋基

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
太空人老將亞土維痛擊洋基王牌弗里德，締造生涯第250支全壘打紀錄。 路透社
太空人隊老將亞土維（Jose Altuve）今天首局開轟，從洋基隊王牌投手弗里德（Max Fried）的手中轟出陽春砲，締造生涯第250支全壘打紀錄，領軍太空人7：1獲勝，穩住美聯西區龍頭，以半場勝差領先水手隊。

亞土維擔任3棒指定打擊，1局上面對第1球就出棒，把94英里速球轟上洋基球場左外野看台，本季第21轟攻下勝利打點，也是第24位達到250轟的現役球員。

大聯盟官網指出，這位太空人明星在紐約布朗克斯區聲名狼藉，今天第1局站上打擊區，當然被高分貝噓聲伺候，但他就像前天3連戰首戰一樣，又把第1球轟成全壘打。

亞土維成為史上第11位達到250轟的二壘手，他說：「我們來這裡是為了對抗一支優秀球隊，對戰3場獲得兩勝意義重大。」

弗里德先發5局被揮出8支安打，失4分吞敗，本季戰績12勝5敗、防禦率2.94，紅襪隊克羅謝（Garrett Crochet）、釀酒人隊培洛塔（Freddy Peralta）13勝在大聯盟並列領先。

太空人先發投手亞歷山大（Jason Alexander）投6局，只被揮出1支安打，優質表現奪勝。

洋基今天只有3支安打，7局下才破蛋，連續輸掉3個系列賽，最近9場比賽只有兩勝，戰績62勝56敗在美聯東區仍居第3，落後榜首藍鳥隊6.5場勝差，外卡排名也在水手、紅襪隊之後。

