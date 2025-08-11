MLB／驚人反應力！遊騎兵賈西亞滑接失敗還能徒手雜技接球

遊騎兵隊今天以2：4不敵費城人隊，但第二局連續出現兩記外野「詭技」，其中右外野手賈西亞（Adolis García）秀了一手雜技接球，在小白球經過手套、大腿、肩膀三次彈跳後徒手完成接殺。

遊騎兵此役由柯賓（Patrick Corbin）先發，2局上瑞爾穆托（J.T. Realmuto）打向中右外野，中外野手蘭佛特（Wyatt Langford）、右外野手賈西亞都全速狂奔，球飛來的一瞬間，賈西亞高舉手套，蘭佛特則是滑接，從低路與隊友會身而過，究竟是誰接走球，轉播鏡頭一開始是跟著朝中外野在減速中的賈西亞，總教練波奇（Bruce Bochy）也承認自己沒看清楚。

How did Adolis García stick with this baseball?!?! pic.twitter.com/ksEc5eRWM7 — MLB (@MLB) 2025年8月10日

其實完成接殺的人是蘭佛特，在4.2秒移動75呎（約22.86公尺）接到這球，他表示，「直到滑下去，我才知道賈西亞也追到了，所以我很慶幸我是選擇了下潛的路線。」

精彩瞬間還沒結束，柯賓下一打席面對卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos），高飛球送向右外野，打在3名守備球員之間，賈西亞嘗試滑接，而這球先在他的手套邊緣彈了一下，先後碰到他的大腿、肩膀後再騰空，因滑接已經左膝著地的賈西亞，趕緊翻身後，竟來得及以右手在這球落地前接住。

ADOLIS GARCIA THERE ARE NO WORDS 🤯🤯 pic.twitter.com/LoZKvuuHcW — Rangers Nation ⚾️ (@rangers__nation) 2025年8月10日

這一球讓蘭佛特也大讚：「那真的是一記瘋狂的接球」，大聯盟官網報導標題則直接留下大大的問號，「賈西亞到底是怎麼接到這球？」