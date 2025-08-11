快訊

MLB／韋蘭德奪生涯3500K又吞敗 巨人對國民只有鄧愷威勝投

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
巨人隊42歲老將韋蘭德成為大聯盟史上第10位奪三振3500次的投手，但投5局失5分吞敗。 美聯社
巨人隊42歲老將韋蘭德成為大聯盟史上第10位奪三振3500次的投手，但投5局失5分吞敗。 美聯社

巨人隊42歲老將韋蘭德（Justin Verlander）又輸了，今天在主場對國民隊之戰，雖成為大聯盟史上第10位奪三振3500次的投手，但投5局失5分吞敗，巨人終場0：8不敵國民，吞下對戰2連敗。

韋蘭德今天賽前累積3497K，此役用101球完成5局任務，被揮出11支安打，包括2局上阿布姆斯（CJ Abrams）兩分砲，投出6次三振後達到3503K，離史上排名第9的強森（Walter Johnson）只差6K。

他說：「很高興能和球迷分享這一刻，這是很棒的里程碑，為了達到這個目標所付出的一切，我真的很感激。」

韋蘭德加盟巨人後投出開季8連敗，7月24日終於拿到首勝，接下來3戰再吞1敗，目前戰績1勝9敗、防禦率4.53。

國民先發投手國民左投戈爾（MacKenzie Gore）投6局，只被揮出3支安打，飆出10次三振，優質表現奪下本季第5勝，也終止4連敗，本季戰績5勝12敗、防禦率4.09。

巨人這次對國民3連戰，除了台灣投手鄧愷威前天首戰奪勝，接下來兩戰都輸，尤其今天只有3支安打、毫無機會得分，本季對戰6場3勝3敗打平，本季戰績59勝59敗在國聯西區仍居第3。

