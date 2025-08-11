MLB／23次上壘竟然贏不了！道奇寫隊史暌違43年難堪紀錄

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
根據統計，道奇單場10安打以上、10保送以上卻還輸球，前一次已是43年前。 美聯社
道奇隊今天以4：5不敵藍鳥隊，打線敲出10安打、選到13次四壞保送，卻贏不了這場比賽，總教練羅伯茲（Dave Roberts）坦言輸掉一場不該輸的比賽。根據統計，道奇單場10安打以上、10保送以上卻還輸球，前一次已是43年前。

藍鳥今天由勞爾（Eric Lauer）先發，投3局就被敲6安打、4保送；另一位控球大爆炸的是8局下就登板的霍夫曼（Jeff Hoffman），該局面對3人就有2保送，9局續投面對4人再出現3保送，最終投0.2局狂噴5保送。

道奇全場23次上壘，留下16殘壘，貝茲（Mookie Betts）和大谷翔平則是各一次盜壘阻殺出局。據當地電台《AM 570 LA Sports》隨隊記者維森（David Vassegh）指出，道奇前一次單場10安打以上、10保送以上卻輸球，已經是1982年。

「我只是覺得，我們沒有理由輸掉今天的比賽。」羅伯茲對這一敗難掩失望，他表示，「讓對手早早啟動牛棚，多次讓他們面臨險境，卻沒能贏得這場比賽，真的很令人失望。」

