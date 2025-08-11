快訊

德語孤島／20年後恐現人才空洞 外語系能靠輔系自救？

美俄會談牽動台海安全！美議員：普亭若得利過頭 下個遭殃是台灣

民調／大勢已定？823大罷免投票意願 不同意居絕對上風

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平炸裂41轟無用 羅伯茲批他做了2件不該做的事

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
敲出本季第41轟的大谷翔平在第9局滿壘打席會遭到三振。 法新社
敲出本季第41轟的大谷翔平在第9局滿壘打席會遭到三振。 法新社

道奇隊全場10安打，加上對手奉送13次四壞保送，滿滿的上壘卻換不到一場勝利，今天以4：5輸給藍鳥隊賽後，此役敲出本季第41轟的大谷翔平，罕見遭到總教練羅伯茲（Dave Roberts）批評，坦言沒預料到他在第9局滿壘打席會遭到三振，以及第6局在弗里曼（Freddie Freeman）打擊時盜三壘出局「不是一個好的棒球play」。

大谷翔平4打數敲出2安打，先是首局首打席開轟，連兩天炸裂，將全壘打數推進至41轟，接下來在第6局敲安上壘，先盜二壘成功，兩出局後，史密斯（Will Smith）選到保送，輪到弗里曼打擊，大谷再闖三壘遭到阻殺出局。

兩隊前8局打完處於4：4平手，藍鳥9局上靠克萊門特（Ernie Clement）陽春砲超前戰局，霍夫曼（Jeff Hoffman）把關9局下，面對前4位打者出現3次保送，藍鳥換上左投福勒哈蒂（Mason Fluharty）面對大谷一出局、滿壘的打席，滿球數情況下被一顆偏低壞球釣到，揮空遭到三振，貝茲（Mookie Betts）打向三壘的滾地球成為最後出局數。

藍鳥全場給予道奇無限機會，投手群共出現13次保送，但道奇卻沒能有效串連，留下16殘壘，羅伯茲賽後多次說了「失望（frustrating）」，他坦言：「這不是一場我們該輸掉的比賽」。

對於大谷盜三壘失敗，羅伯茲直言：「那是他自己的判斷，確實不是一個好的棒球play。」至於第9局的打席，羅伯茲也不諱言：「確實沒想到他會被三振，在當時情況下，對手的球並不快，你必須想辦法把球往中線攻擊，就有機會打回分數，最不該做的就是追打偏低壞球，但就是發生了。」

道奇 藍鳥 羅伯茲

延伸閱讀

MLB／大谷翔平第40轟出爐 連3季達標再拚國聯全壘打王

MLB／二刀流影響到打擊表現？大谷翔平：保持耐心才是重點　

MLB／搶到大谷翔平千安球！24歲美軍：要收藏在辦公室

MLB／羅伯茲實驗室失敗回歸大谷1棒 貝茲16支0也無奈：我還能做什麼？

相關新聞

MLB／大谷翔平炸裂41轟無用 羅伯茲批他做了2件不該做的事

道奇隊全場10安打，加上對手奉送13次四壞保送，滿滿的上壘卻換不到一場勝利，今天以4：5輸給藍鳥隊賽後，此役敲出本季第4...

MLB／23次上壘竟然贏不了！道奇寫隊史暌違43年難堪紀錄

道奇隊今天以4：5不敵藍鳥隊，打線敲出10安打、選到13次四壞保送，卻贏不了這場比賽，總教練羅伯茲（Dave Rober...

MLB／鈴木一朗演講激勵全隊 羅利第45轟領軍水手7連勝

大聯盟全壘打王羅利（Cal Raleigh）今天首局就揮出兩分砲，本季第45轟成為致勝一擊，率領水隊以6：3擊敗光芒隊，...

MLB／美媒盛讚大谷罕見壯舉 賈吉、史瓦柏這種高手也未做到

道奇隊對決美聯戰績最好的藍鳥隊，連續兩天在洛杉磯主場贏球，今天更以9：1大勝，大谷翔平5局下轟出陽春砲，連續3年達到40...

MLB／99.6英里速球開砲生涯最快 羅利第44轟出爐重返雙冠王

水手隊重砲羅利（Cal Raleigh）今天再度開砲，對光芒隊之戰3局下轟出3分砲，本季第44支全壘打出爐，不但穩居大聯...

MLB／大谷生涯4次40轟現役最強 道奇痛宰美聯王者藍鳥

大谷翔平連續3年達到40支全壘打，道奇隊今天在洛杉磯主場以9：1擊敗藍鳥隊，搶下3連戰前兩勝，大谷也成為隊史第4位至少兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。