MLB／大谷翔平炸裂41轟無用 羅伯茲批他做了2件不該做的事

道奇隊全場10安打，加上對手奉送13次四壞保送，滿滿的上壘卻換不到一場勝利，今天以4：5輸給藍鳥隊賽後，此役敲出本季第41轟的大谷翔平，罕見遭到總教練羅伯茲（Dave Roberts）批評，坦言沒預料到他在第9局滿壘打席會遭到三振，以及第6局在弗里曼（Freddie Freeman）打擊時盜三壘出局「不是一個好的棒球play」。

大谷翔平4打數敲出2安打，先是首局首打席開轟，連兩天炸裂，將全壘打數推進至41轟，接下來在第6局敲安上壘，先盜二壘成功，兩出局後，史密斯（Will Smith）選到保送，輪到弗里曼打擊，大谷再闖三壘遭到阻殺出局。

兩隊前8局打完處於4：4平手，藍鳥9局上靠克萊門特（Ernie Clement）陽春砲超前戰局，霍夫曼（Jeff Hoffman）把關9局下，面對前4位打者出現3次保送，藍鳥換上左投福勒哈蒂（Mason Fluharty）面對大谷一出局、滿壘的打席，滿球數情況下被一顆偏低壞球釣到，揮空遭到三振，貝茲（Mookie Betts）打向三壘的滾地球成為最後出局數。

藍鳥全場給予道奇無限機會，投手群共出現13次保送，但道奇卻沒能有效串連，留下16殘壘，羅伯茲賽後多次說了「失望（frustrating）」，他坦言：「這不是一場我們該輸掉的比賽」。

對於大谷盜三壘失敗，羅伯茲直言：「那是他自己的判斷，確實不是一個好的棒球play。」至於第9局的打席，羅伯茲也不諱言：「確實沒想到他會被三振，在當時情況下，對手的球並不快，你必須想辦法把球往中線攻擊，就有機會打回分數，最不該做的就是追打偏低壞球，但就是發生了。」