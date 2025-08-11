快訊

德語孤島／20年後恐現人才空洞 外語系能靠輔系自救？

美俄會談牽動台海安全！美議員：普亭若得利過頭 下個遭殃是台灣

民調／大勢已定？823大罷免投票意願 不同意居絕對上風

MLB／鈴木一朗演講激勵全隊 羅利第45轟領軍水手7連勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大聯盟全壘打王羅利首局就揮出兩分砲，本季第45轟成為致勝一擊。 路透社
大聯盟全壘打王羅利首局就揮出兩分砲，本季第45轟成為致勝一擊。 路透社

大聯盟全壘打王羅利（Cal Raleigh）今天首局就揮出兩分砲，本季第45轟成為致勝一擊，率領水隊以6：3擊敗光芒隊，不但完成3連戰橫掃，而且最近拚出7連勝，在美聯外卡排名第1。

羅利1局下面對光芒先發投手豪瑟（Adrian Houser），在1好3壞後逮中95英里伸卡球，轟出右外野兩分砲，對光芒系列賽連續3天開轟，一共攻下8分打點， 目前45轟、98分打點居大聯盟雙冠王。

水手1局下就打了10人次，以4支安打、4次四死球（1次觸身球）攻下4分奠定勝基；官網特別提到，水手球員聽從鈴木一朗的建議，一定要抓住時機，首局搶到4分致勝。

水手球團在這個周末安排盛大活動，慶祝鈴木一朗進入名人堂，不但將他的51號球衣高掛球場，還宣布明年將在場外樹立雕像，一朗昨天致辭時也提到：「球隊今年擁有絕佳機會，球員實力雄厚、才華橫溢，不要將自己的天賦視為理所當然，關鍵在於了承受壓力，並思考如何在壓力下發揮最佳水準。」

光芒南韓好手金河成今天3打數2安打，攻下兩分打點，4局上轟出陽春砲，本季第2轟追成3：4，但水手7、8局各得1分保住勝果，華裔投手布萊恩胡（Bryan Woo）先發6局失3分，生涯首次達到單季10勝。

鈴木一朗現身開球。 美聯社
鈴木一朗現身開球。 美聯社

羅利單季45轟追平名人堂球員班區（Johnny Bench），並列大聯盟史上捕手第2，離皇家隊培瑞茲（Salvador Perez）2021年48轟愈來愈近，水手本季還有43場比賽要打，羅利可望衝上榜首。

賽後被問到鈴木一朗的激勵，羅利說：「一朗把我們單獨挑出來、談論我們，給予我們希望時，感覺棒極了，顯然他說的每一句話都很棒。甚至在名人堂演講中，一朗也說了一些非常精彩的話，引起了球隊的強烈共鳴。」

布萊恩胡也說：「一朗抽出時間發表演講，而且表達非常清晰、積極，同時又鼓舞人心，我覺得這很酷，休息區所有人都感受到這點。」

鈴木一朗51號戰袍正式退休水手主場。 美聯社
鈴木一朗51號戰袍正式退休水手主場。 美聯社

水手 光芒

延伸閱讀

MLB／99.6英里速球開砲生涯最快 羅利第44轟出爐重返雙冠王

MLB／水手宣布鈴木一朗雕像明年亮相 造型曝光就是招牌打擊動作

MLB／史上第7位捕手！水手重砲羅利40轟出爐 狂寫最神速紀錄

MLB／羅利相隔6場第39轟出爐 水手斬斷釀酒人11連勝

相關新聞

MLB／大谷翔平炸裂41轟無用 羅伯茲批他做了2件不該做的事

道奇隊全場10安打，加上對手奉送13次四壞保送，滿滿的上壘卻換不到一場勝利，今天以4：5輸給藍鳥隊賽後，此役敲出本季第4...

MLB／23次上壘竟然贏不了！道奇寫隊史暌違43年難堪紀錄

道奇隊今天以4：5不敵藍鳥隊，打線敲出10安打、選到13次四壞保送，卻贏不了這場比賽，總教練羅伯茲（Dave Rober...

MLB／鈴木一朗演講激勵全隊 羅利第45轟領軍水手7連勝

大聯盟全壘打王羅利（Cal Raleigh）今天首局就揮出兩分砲，本季第45轟成為致勝一擊，率領水隊以6：3擊敗光芒隊，...

MLB／美媒盛讚大谷罕見壯舉 賈吉、史瓦柏這種高手也未做到

道奇隊對決美聯戰績最好的藍鳥隊，連續兩天在洛杉磯主場贏球，今天更以9：1大勝，大谷翔平5局下轟出陽春砲，連續3年達到40...

MLB／99.6英里速球開砲生涯最快 羅利第44轟出爐重返雙冠王

水手隊重砲羅利（Cal Raleigh）今天再度開砲，對光芒隊之戰3局下轟出3分砲，本季第44支全壘打出爐，不但穩居大聯...

MLB／大谷生涯4次40轟現役最強 道奇痛宰美聯王者藍鳥

大谷翔平連續3年達到40支全壘打，道奇隊今天在洛杉磯主場以9：1擊敗藍鳥隊，搶下3連戰前兩勝，大谷也成為隊史第4位至少兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。