MLB／鈴木一朗演講激勵全隊 羅利第45轟領軍水手7連勝

大聯盟全壘打王羅利（Cal Raleigh）今天首局就揮出兩分砲，本季第45轟成為致勝一擊，率領水隊以6：3擊敗光芒隊，不但完成3連戰橫掃，而且最近拚出7連勝，在美聯外卡排名第1。

羅利1局下面對光芒先發投手豪瑟（Adrian Houser），在1好3壞後逮中95英里伸卡球，轟出右外野兩分砲，對光芒系列賽連續3天開轟，一共攻下8分打點， 目前45轟、98分打點居大聯盟雙冠王。

水手1局下就打了10人次，以4支安打、4次四死球（1次觸身球）攻下4分奠定勝基；官網特別提到，水手球員聽從鈴木一朗的建議，一定要抓住時機，首局搶到4分致勝。

No. 45 for Cal Raleigh! 💪 pic.twitter.com/1xXZKiWgNw — MLB (@MLB) 2025年8月10日

水手球團在這個周末安排盛大活動，慶祝鈴木一朗進入名人堂，不但將他的51號球衣高掛球場，還宣布明年將在場外樹立雕像，一朗昨天致辭時也提到：「球隊今年擁有絕佳機會，球員實力雄厚、才華橫溢，不要將自己的天賦視為理所當然，關鍵在於了承受壓力，並思考如何在壓力下發揮最佳水準。」

光芒南韓好手金河成今天3打數2安打，攻下兩分打點，4局上轟出陽春砲，本季第2轟追成3：4，但水手7、8局各得1分保住勝果，華裔投手布萊恩胡（Bryan Woo）先發6局失3分，生涯首次達到單季10勝。

鈴木一朗現身開球。 美聯社

羅利單季45轟追平名人堂球員班區（Johnny Bench），並列大聯盟史上捕手第2，離皇家隊培瑞茲（Salvador Perez）2021年48轟愈來愈近，水手本季還有43場比賽要打，羅利可望衝上榜首。

賽後被問到鈴木一朗的激勵，羅利說：「一朗把我們單獨挑出來、談論我們，給予我們希望時，感覺棒極了，顯然他說的每一句話都很棒。甚至在名人堂演講中，一朗也說了一些非常精彩的話，引起了球隊的強烈共鳴。」

布萊恩胡也說：「一朗抽出時間發表演講，而且表達非常清晰、積極，同時又鼓舞人心，我覺得這很酷，休息區所有人都感受到這點。」