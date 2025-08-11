MLB／陳義信身穿Taiwan大聯盟開球 捕手驚訝控球精準

快訊

中央社／ 聖地牙哥10日專電

美國職棒教士隊舉行台灣文化日，台灣傳奇投手「假日飛刀手」陳義信身穿Taiwan球衣、招牌17號背號開球，接球的捕手稱讚「控球精準，這是我接過最好的開球投手」。

聖地牙哥教士今天在主場迎戰波士頓紅襪，賽前舉行台灣日活動，中外野後方的大型舞台傳出五月天、SHE等台灣流行歌，1500名台灣僑胞同樂，頭上戴著有中華民國國旗的主題日帽子。

球場一角，教士官方SD字樣隊徽也改為中華民國國旗的圖樣，吸引不少僑民拍照。

教士台灣日的發起人、退役職棒球員戴于程在南加州擔任棒球教練，他表示主要目的號召台灣人一起看球，讓更多人認識台灣，「讓大家知道台灣是一個國家，我們是一個非常獨立自主、自由的地方」。

美國是族群大熔爐，各族群常藉由職棒賽事宣揚文化傳統、增加能見度。今天是教士隊第一場的台灣日，邀請台灣職棒的傳奇投手陳義信開球。

陳義信開球這天，正好是週日，恰巧符合他當年「假日飛刀手」外號。陳義信登場前，大會司儀廣播，他的職業生涯橫跨日本與台灣職棒，生涯三振數破千。

陳義信向中央社記者表示，今年已經62歲，「如果我還年輕，我也想要在棒球的最高殿堂投球」，今天以開球嘉賓的角色上場，帶著輕鬆的心情，希望感受美國棒球的熱度。

陳義信表示，離開棒球場有很長一段時間，過去在台灣也曾經開球，這次登上大聯盟的投手板非常興奮，「為了投出好球，這幾天特別加強訓練，投完都全身酸痛」。

陳義信所到之處只要遇到台灣人，都熱情上前要求合影，一名球迷帶著陳義信球員時期的海報，特地從車程8小時以上的舊金山前來，就為了看陳義信開球。

陳義信站上投手丘開球之前，先在外野的草皮上與球童練投。固定為開球嘉賓接球的女性球童馬利亞向中央社記者表示，「這是我接過最好的開球投手，可以感覺到他以前是球員，控球非常精準」。

