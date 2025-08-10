MLB／美媒盛讚大谷罕見壯舉 賈吉、史瓦柏這種高手也未做到

道奇隊對決美聯戰績最好的藍鳥隊，連續兩天在洛杉磯主場贏球，今天更以9：1大勝，大谷翔平5局下轟出陽春砲，連續3年達到40支全壘打，也是唯一單季4次40轟的大聯盟現役球員，道奇總教練羅伯茲說：「我認為他的目標是50轟，我們拭目以待。」

大谷2021年出現46轟，近3年分別是44、54、40轟，生涯累積265支全壘打；道奇今年還有45場例行賽要打，他很有機會締造生涯第2次單季50轟，甚至可能寫下個人新高。

羅伯茲表示，大谷打擊保持重心，5局下那一球是他見過最棒的揮棒，像這樣的明星球員有一種鼓舞人心的力量。

運動家隊退役重砲、前美聯全壘打王戴維斯（ Khris Davis），曾在2016到18年締造連續3季40轟紀錄（42、43、48），大谷成為大聯盟近7年第1人。

美國媒體Yahoo特別提到，這已成為罕見的壯舉，甚至洋基隊賈吉（Aaron Judge）、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）這樣的高手也很難做到。