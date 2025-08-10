快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平連續3年達到40支全壘打，也是唯一單季4次40轟的大聯盟現役球員。 美聯社
大谷翔平連續3年達到40支全壘打，也是唯一單季4次40轟的大聯盟現役球員。 美聯社

道奇隊對決美聯戰績最好的藍鳥隊，連續兩天在洛杉磯主場贏球，今天更以9：1大勝，大谷翔平5局下轟出陽春砲，連續3年達到40支全壘打，也是唯一單季4次40轟的大聯盟現役球員，道奇總教練羅伯茲說：「我認為他的目標是50轟，我們拭目以待。」

大谷2021年出現46轟，近3年分別是44、54、40轟，生涯累積265支全壘打；道奇今年還有45場例行賽要打，他很有機會締造生涯第2次單季50轟，甚至可能寫下個人新高。

羅伯茲表示，大谷打擊保持重心，5局下那一球是他見過最棒的揮棒，像這樣的明星球員有一種鼓舞人心的力量。

運動家隊退役重砲、前美聯全壘打王戴維斯（ Khris Davis），曾在2016到18年締造連續3季40轟紀錄（42、43、48），大谷成為大聯盟近7年第1人。

美國媒體Yahoo特別提到，這已成為罕見的壯舉，甚至洋基隊賈吉（Aaron Judge）、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）這樣的高手也很難做到。

相關新聞

MLB／美媒盛讚大谷罕見壯舉 賈吉、史瓦柏這種高手也未做到

道奇隊對決美聯戰績最好的藍鳥隊，連續兩天在洛杉磯主場贏球，今天更以9：1大勝，大谷翔平5局下轟出陽春砲，連續3年達到40...

MLB／大谷生涯4次40轟現役最強 道奇痛宰美聯王者藍鳥

大谷翔平連續3年達到40支全壘打，道奇隊今天在洛杉磯主場以9：1擊敗藍鳥隊，搶下3連戰前兩勝，大谷也成為隊史第4位至少兩...

MLB／大谷翔平第40轟出爐 連3季達標再拚國聯全壘打王

道奇隊今天繼續在洛杉磯主場迎戰藍鳥隊，大谷翔平5局下轟出陽春砲，本季第40轟出爐，連續3季達到40支全壘打紀錄，幫助道奇...

MLB／水手宣布鈴木一朗雕像明年亮相 造型曝光就是招牌打擊動作

水手隊今天在西雅圖主場迎戰光芒隊前，為名人堂球員鈴木一朗舉行51號球衣退休儀式，也宣布建造他的雕像，預定明年在T-Mob...

MLB／洋基戰績低迷 鐵捕波沙達建議：他們要生氣一點

洋基隊今天雖然以5：4戰勝太空人隊，然而先前的低潮讓他們在美聯東區排名第三，傳奇捕手波沙達（Jorge Posada）給...

MLB／洋基OB賽弄傷阿基里斯腱 史上救援王李維拉必須開刀

為了紀念2000年奪下世界大賽25周年，洋基隊今天舉行OB賽，大聯盟救援王李維拉（Mariano Rivera）雖揮出安...

