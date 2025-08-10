聽新聞
MLB／99.6英里速球開砲生涯最快 羅利第44轟出爐重返雙冠王
水手隊重砲羅利（Cal Raleigh）今天再度開砲，對光芒隊之戰3局下轟出3分砲，本季第44支全壘打出爐，不但穩居大聯盟全壘打王，打點96分也再度躍居榜首，重返雙冠王，水手終場7：4獲勝，最近拚出6連勝。
水手中外野手「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）1局下揮出兩分砲，成為致勝一擊，3局下羅利開轟後，他又追加陽春砲，締造單場雙響砲成為贏球大功臣。
Two pitches, two swings, two home runs!— MLB (@MLB) August 10, 2025
Cal Raleigh and Juilo Rodríguez go back-to-back! pic.twitter.com/lQvwdap6XP
這3支全壘打的苦主都是光芒先發投手波伊爾（Joe Boyle），羅利3局下第1球就出棒，把99.6英里（160.3公里）速球轟上左外野看台，這是他生涯5年137支全壘打紀錄中，速度最快的一球。
羅利44轟也超前勇士隊退役球員羅培茲（Javy Lopez）1轟，獨居大聯盟史上捕手單季第3多，離紀錄保持人、皇家隊培瑞茲（Salvador Perez）2021年48轟愈來愈近；水手本季還有44場比賽要打，羅利可望衝上榜首。
水手近況火熱，在美聯西區雖居第2，離太空人隊只剩半場勝差，美聯外卡和紅襪隊並列領先；羅利大聯盟全壘打王地位暫時不變，費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）41轟居次，道奇大谷翔平40轟排名第3。
