MLB／大谷生涯4次40轟現役最強 道奇痛宰美聯王者藍鳥

「超商最頂微波食品」 網激推這款義大利麵：已連吃三天

美日預估楊柳颱風恐成「西北颱」 氣象署說話了

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平40轟出爐，連續3年達到40支全壘打，同時道奇隊也痛擊藍鳥。 美聯社
大谷翔平連續3年達到40支全壘打，道奇隊今天在洛杉磯主場以9：1擊敗藍鳥隊，搶下3連戰前兩勝，大谷也成為隊史第4位至少兩次單季40轟的球員。

道奇三壘手孟西（Max Muncy）4局下從藍鳥先發投手巴塞特（Chris Bassitt）的手中轟出兩分砲，大谷5局下跟進，1好3壞後逮中86英里伸卡球，轟出中外野方向417英尺全壘打，拉大成3：0領先。

這是大谷近3戰第2轟，今天4打數2安打，被三振、保送各1次，成為大聯盟本季第3位達到40轟的球員，前兩人是水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）44轟、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）41轟；大谷此役跑回兩分後，得110分仍是大聯盟榜首。

巴塞特只投4.2局退場吞敗，挑戰本季第12勝失利；道奇6局下狂攻6分奠定勝基，先發投手史奈爾（Blake Snell）投5局，被揮出3支安打，飆出10次三振，奪下本季第2勝。

道奇最多次單季40轟是史奈德（Duke Snider）5次，哈吉斯（Gil Hodges）、格林（Shawn Green）、大谷都是兩次；值得一提的是，大谷生涯8年已有4次達到40轟，分別是2021年46轟和近3年44（美聯全壘打王）、54、40轟，今年將挑戰國聯全壘打王2連霸。

大聯盟現役球員中，大谷唯一擁有4次單季40轟紀錄，洋基隊賈吉（Aaron Judge）、大都會隊阿隆索（Pete Alonso）都是3次，兩人本季分別是37、26轟。

藍鳥2連敗後68勝50敗，戰績仍是美聯最佳，道奇68勝49敗繼續在國聯西區排名第1。

