快訊

MLB／大谷生涯4次40轟現役最強 道奇痛宰美聯王者藍鳥

「超商最頂微波食品」 網激推這款義大利麵：已連吃三天

美日預估楊柳颱風恐成「西北颱」 氣象署說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／水手宣布鈴木一朗雕像明年亮相 造型曝光就是招牌打擊動作

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
鈴木一朗的招牌打擊姿勢將會做成紀念雕像。 路透社
鈴木一朗的招牌打擊姿勢將會做成紀念雕像。 路透社

水手隊今天在西雅圖主場迎戰光芒隊前，為名人堂球員鈴木一朗舉行51號球衣退休儀式，也宣布建造他的雕像，預定明年在T-Mobile球場外正式揭幕。

水手隊為名人堂球員鈴木一朗舉行51號球衣退休儀式。 美聯社
水手隊為名人堂球員鈴木一朗舉行51號球衣退休儀式。 美聯社

鈴木一朗過去在大聯盟19年締造3089支安打紀錄，其中在水手14季2542安，生涯平均打擊率達3成11，未來將成為隊史擁有雕像榮耀第4人，加入退役名將小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、馬丁尼茲（Edgar Martinez）、知名播報員尼豪斯（Dave Niehaus）的行列。

水手隊為名人堂球員鈴木一朗舉行51號球衣退休儀式。 路透社
水手隊為名人堂球員鈴木一朗舉行51號球衣退休儀式。 路透社

水手隊為名人堂球員鈴木一朗舉行51號球衣退休儀式。 美聯社
水手隊為名人堂球員鈴木一朗舉行51號球衣退休儀式。 美聯社

水手主席史丹頓（John Stanton）今天宣布，鈴木一朗的雕像將在明年亮相，造型就是他的招牌打擊動作，左手放在右肩上，右手高舉球棒。

水手隊為名人堂球員鈴木一朗舉行51號球衣退休儀式。 美聯社
水手隊為名人堂球員鈴木一朗舉行51號球衣退休儀式。 美聯社

水手隊為名人堂球員鈴木一朗舉行51號球衣退休儀式。 美聯社
水手隊為名人堂球員鈴木一朗舉行51號球衣退休儀式。 美聯社

水手隊為名人堂球員鈴木一朗舉行51號球衣退休儀式。 美聯社
水手隊為名人堂球員鈴木一朗舉行51號球衣退休儀式。 美聯社

水手 鈴木一朗 馬丁尼茲

延伸閱讀

MLB／水手重砲雷利第43轟出爐！ 八下致勝三分彈狙擊光芒

小美人魚經典「大美人魚」就醜陋又色情？丹麥雕像爭議原創者發聲不解

從打破紀錄到進入歷史！鈴木一朗與美國棒球名人堂的深刻連結

鈴木一朗靠巧打俊足闖進名人堂 象徵亞裔野手新時代開端

相關新聞

MLB／大谷生涯4次40轟現役最強 道奇痛宰美聯王者藍鳥

大谷翔平連續3年達到40支全壘打，道奇隊今天在洛杉磯主場以9：1擊敗藍鳥隊，搶下3連戰前兩勝，大谷也成為隊史第4位至少兩...

MLB／大谷翔平第40轟出爐 連3季達標再拚國聯全壘打王

道奇隊今天繼續在洛杉磯主場迎戰藍鳥隊，大谷翔平5局下轟出陽春砲，本季第40轟出爐，連續3季達到40支全壘打紀錄，幫助道奇...

MLB／水手宣布鈴木一朗雕像明年亮相 造型曝光就是招牌打擊動作

水手隊今天在西雅圖主場迎戰光芒隊前，為名人堂球員鈴木一朗舉行51號球衣退休儀式，也宣布建造他的雕像，預定明年在T-Mob...

MLB／洋基戰績低迷 鐵捕波沙達建議：他們要生氣一點

洋基隊今天雖然以5：4戰勝太空人隊，然而先前的低潮讓他們在美聯東區排名第三，傳奇捕手波沙達（Jorge Posada）給...

MLB／洋基OB賽弄傷阿基里斯腱 史上救援王李維拉必須開刀

為了紀念2000年奪下世界大賽25周年，洋基隊今天舉行OB賽，大聯盟救援王李維拉（Mariano Rivera）雖揮出安...

MLB／鄧愷威奪大聯盟首勝寫感言：低潮沉澱給了成長機會

旅美邁入第8年的鄧愷威，昨天拿下大聯盟生涯首勝，他透過Instagram限動寫下感言，表示這是渺小的一天，也是偉大的一天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。