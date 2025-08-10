MLB／水手宣布鈴木一朗雕像明年亮相 造型曝光就是招牌打擊動作

水手隊今天在西雅圖主場迎戰光芒隊前，為名人堂球員鈴木一朗舉行51號球衣退休儀式，也宣布建造他的雕像，預定明年在T-Mobile球場外正式揭幕。

水手隊為名人堂球員鈴木一朗舉行51號球衣退休儀式。 美聯社

鈴木一朗過去在大聯盟19年締造3089支安打紀錄，其中在水手14季2542安，生涯平均打擊率達3成11，未來將成為隊史擁有雕像榮耀第4人，加入退役名將小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、馬丁尼茲（Edgar Martinez）、知名播報員尼豪斯（Dave Niehaus）的行列。

水手主席史丹頓（John Stanton）今天宣布，鈴木一朗的雕像將在明年亮相，造型就是他的招牌打擊動作，左手放在右肩上，右手高舉球棒。

The No. 51 is immortalized in @Mariners history!



Congratulations to Ichiro Suzuki! 👏 pic.twitter.com/J8WPR3Yo20 — MLB (@MLB) 2025年8月10日

