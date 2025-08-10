聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／水手宣布鈴木一朗雕像明年亮相 造型曝光就是招牌打擊動作
水手隊今天在西雅圖主場迎戰光芒隊前，為名人堂球員鈴木一朗舉行51號球衣退休儀式，也宣布建造他的雕像，預定明年在T-Mobile球場外正式揭幕。
鈴木一朗過去在大聯盟19年締造3089支安打紀錄，其中在水手14季2542安，生涯平均打擊率達3成11，未來將成為隊史擁有雕像榮耀第4人，加入退役名將小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、馬丁尼茲（Edgar Martinez）、知名播報員尼豪斯（Dave Niehaus）的行列。
水手主席史丹頓（John Stanton）今天宣布，鈴木一朗的雕像將在明年亮相，造型就是他的招牌打擊動作，左手放在右肩上，右手高舉球棒。
🔥 《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言