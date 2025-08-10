MLB／洋基戰績低迷 鐵捕波沙達建議：他們要生氣一點
洋基隊今天雖然以5：4戰勝太空人隊，然而先前的低潮讓他們在美聯東區排名第三，傳奇捕手波沙達（Jorge Posada）給出建言：「他們需要生氣一點。」
前洋基球員這個周末在洋基球場參加「老將賽」，紀念2000年代的輝煌時光，談到對現今洋基狀況的看法，前捕手波沙達點出球隊的問題在心態。
波沙達表示：「他們需要變得生氣一點，最好有些衝突什麼的，讓他們甦醒過來…他們需要有那種肩負壓力的鬥志，打球就該有那樣的態度，不能和每個人都當朋友。」
今年洋基曾一度在美聯東區領先7場勝差，然而今天賽後他們仍落後藍鳥隊6場、紅襪隊3場勝差，這段期間，總教練布恩（Aaron Boone）因為未能帶領球隊而飽受批評。
「他們失誤實在太多了。」基特（Derek Jeter）最近曾說：「你無法在面對強隊時還犯這麼多錯，這樣贏不了比賽。你不能一直這樣下去，必須把這些問題解決掉。」
布恩在回應基特時說：「當我們輸球時，如果是在某個失誤之下輸的，這樣的批評是合理的。但說到底，我們有所有成為強隊的要素。該如何發揮這些優勢，是我和整個教練團的責任。」
