聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導

洋基隊今天雖然以5：4戰勝太空人隊，然而先前的低潮讓他們在美聯東區排名第三，傳奇捕手波沙達（Jorge Posada）給出建言：「他們需要生氣一點。」

前洋基球員這個周末在洋基球場參加「老將賽」，紀念2000年代的輝煌時光，談到對現今洋基狀況的看法，前捕手波沙達點出球隊的問題在心態。

波沙達表示：「他們需要變得生氣一點，最好有些衝突什麼的，讓他們甦醒過來…他們需要有那種肩負壓力的鬥志，打球就該有那樣的態度，不能和每個人都當朋友。」

今年洋基曾一度在美聯東區領先7場勝差，然而今天賽後他們仍落後藍鳥隊6場、紅襪隊3場勝差，這段期間，總教練布恩（Aaron Boone）因為未能帶領球隊而飽受批評。

「他們失誤實在太多了。」基特（Derek Jeter）最近曾說：「你無法在面對強隊時還犯這麼多錯，這樣贏不了比賽。你不能一直這樣下去，必須把這些問題解決掉。」

布恩在回應基特時說：「當我們輸球時，如果是在某個失誤之下輸的，這樣的批評是合理的。但說到底，我們有所有成為強隊的要素。該如何發揮這些優勢，是我和整個教練團的責任。」

洋基 基特 紅襪

MLB／大谷翔平第40轟出爐 連3季達標再拚國聯全壘打王

道奇隊今天繼續在洛杉磯主場迎戰藍鳥隊，大谷翔平5局下轟出陽春砲，本季第40轟出爐，連續3季達到40支全壘打紀錄，幫助道奇...

MLB／洋基OB賽弄傷阿基里斯腱 史上救援王李維拉必須開刀

為了紀念2000年奪下世界大賽25周年，洋基隊今天舉行OB賽，大聯盟救援王李維拉（Mariano Rivera）雖揮出安...

MLB／鄧愷威奪大聯盟首勝寫感言：低潮沉澱給了成長機會

旅美邁入第8年的鄧愷威，昨天拿下大聯盟生涯首勝，他透過Instagram限動寫下感言，表示這是渺小的一天，也是偉大的一天...

MLB／鄧愷威拿下首勝 終結台將近6年「乾旱期」

台灣投手鄧愷威今年第二次踏上大聯盟投手丘，接在「假先發」後投了五局、無失分，幫助巨人隊以五比○擊敗國民隊的同時，也奪得生...

MLB／3000K投手較勁！克蕭6局失1分奪勝 薛則6局失2分吞敗

道奇隊與藍鳥隊之戰兩位傳奇塞揚投手對決，克蕭（Clayton Kershaw）6局失1分、薛則（Max Scherzer...

MLB／洋基戰績低迷 鐵捕波沙達建議：他們要生氣一點

洋基隊今天雖然以5：4戰勝太空人隊，然而先前的低潮讓他們在美聯東區排名第三，傳奇捕手波沙達（Jorge Posada）給...

