快訊

0050正二持有一年停利5.8％！存股哥嘆「個性不搭」轉戰高股息：反人性抄底真做不到

楊柳颱風恐通過台灣 氣象署：不排除周二海陸警齊發

MLB／大谷翔平第40轟出爐 連3季達標再拚國聯全壘打王

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平5局下轟出陽春砲，本季第40轟出爐，連續3季達到40支全壘打紀錄。 路透社
道奇隊今天繼續在洛杉磯主場迎戰藍鳥隊，大谷翔平5局下轟出陽春砲，本季第40轟出爐，連續3季達到40支全壘打紀錄，幫助道奇取得3：0領先。

道奇三壘手孟西（Max Muncy）4局下從藍鳥先發投手巴塞特（Chris Bassitt）的手中轟出兩分砲，大谷5局下跟進，1好3壞後逮中86英里伸卡球，轟出中外野方向417英尺全壘打。

水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）44轟仍居大聯盟全壘打王，費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）41轟居次，大谷40轟排名第3、國聯第2。

大谷最近3季分別是44（美聯全壘打王）、54、40轟，今年將挑戰國聯全壘打王2連霸；他從2018年轉戰大聯盟後，生涯8季已有4季達到40轟（2021年46轟），去年唯一突破50轟，累積265支全壘打。

道奇 大聯盟

