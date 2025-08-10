聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平第40轟出爐 連3季達標再拚國聯全壘打王
道奇隊今天繼續在洛杉磯主場迎戰藍鳥隊，大谷翔平5局下轟出陽春砲，本季第40轟出爐，連續3季達到40支全壘打紀錄，幫助道奇取得3：0領先。
道奇三壘手孟西（Max Muncy）4局下從藍鳥先發投手巴塞特（Chris Bassitt）的手中轟出兩分砲，大谷5局下跟進，1好3壞後逮中86英里伸卡球，轟出中外野方向417英尺全壘打。
水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）44轟仍居大聯盟全壘打王，費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）41轟居次，大谷40轟排名第3、國聯第2。
大谷最近3季分別是44（美聯全壘打王）、54、40轟，今年將挑戰國聯全壘打王2連霸；他從2018年轉戰大聯盟後，生涯8季已有4季達到40轟（2021年46轟），去年唯一突破50轟，累積265支全壘打。
🔥 《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言