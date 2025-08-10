MLB／首位女裁判寫歷史 帕沃談首次執法：美夢成真

快訊

中央社／ 綜合外電報導
帕沃成首位在大聯盟例行賽執法的女性裁判。 路透社
帕沃成首位在大聯盟例行賽執法的女性裁判。 路透社

帕沃（Jen Pawol）今天成為首位在美國職棒大聯盟例行賽執法的女性裁判。她說，這就像是美夢成真，自己深知這一刻的「重要性」。

法新社報導，這位48歲的裁判本週被叫上大聯盟之前，在小聯盟累積10年經驗，執法超過1200場。她今天在亞特蘭大勇士主場對邁阿密馬林魚雙重賽的首場比賽，達成這項里程碑。

在這場比賽擔任一壘審的帕沃表示：「我深知這件事的重要性。」

帕沃在這次歷史性比賽戴的球帽，將捐贈給棒球名人堂（Baseball Hall of Fame）。

明天兩隊三連戰的最後一場比賽，她將擔任主審。

帕沃今天賽後說道：「真是不可思議，美夢成真了。今天，夢想真的實現了，而我現在仍沉浸在美夢之中。」

