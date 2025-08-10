MLB／帕沃成為史上首位執法女裁判 全場球迷起立鼓掌致敬

勇士隊今天在亞特蘭大主場對馬林魚隊進行雙重賽，48歲女裁判帕沃（Jen Pawol）分別在這兩場比賽擔任一壘審、三壘審，寫下空前紀錄；大聯盟官網指出，賽前介紹裁判時，很少看到他們的名字被宣布時，全場起立鼓掌。

帕沃成為大聯盟史上首位執的女裁判，今天雙重賽首戰湧進35664人觀戰，所有球迷紛紛起立致敬，她說：「走上球場的感覺棒極了，好像有不少人開始鼓掌、喊我的名字，那種感覺非常熱烈，覺得很感動。」

帕沃2016年在新人聯盟擔任裁判，在職棒已有10年執法經驗，今大在大聯盟比賽踏出歷史性的一步，她說：「真是太不可思議了，今天終於實現夢想，至今仍沉浸在其中，非常感謝家人，也感謝大聯盟創造如此美好的工作環境。」

經過多年打拚，帕沃的名字正式被記錄在大聯盟比賽，她對有志成為裁判的年輕女性提出建議：「出來嘗試吧，必須要有堅持下去的勇氣，這是一條漫長的道路，不是一朝一夕就能走完，也不是一次就能晉升，我覺得很多人在路上放棄了。」