MLB／洋基OB賽弄傷阿基里斯腱 史上救援王李維拉必須開刀

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基隊守護神李維拉。 美聯社
洋基隊守護神李維拉。 美聯社

為了紀念2000年奪下世界大賽25周年，洋基隊今天舉行OB賽，大聯盟救援王李維拉（Mariano Rivera）雖揮出安打，卻在守備時弄傷阿基里斯腱，他的經紀人證實，這位55歲退役名將確定1周內動手術。

洋基隊史27座世界大賽冠軍，在大聯盟遙遙領先，李維拉生涯19年締造652次救援成功，史上排名第1，效力洋基19年擁有5枚冠軍戒，1998到2000年更是完成世界大賽3連霸，2019年入選名人堂。

李維拉生涯僅有3次打數全掛零，今天面對老戰友派提特（Andy Pettitte）揮出左外野方向滾地安打，跑上一壘時笑得相當開心，不料防守時為了接蘭道夫（Willie Randolph）的飛球意外跌倒，傷到阿基里斯腱。

洋基暌違6年再度舉辦OB賽，也是7屆塞揚獎投手克萊門斯（Roger Clemens）首次出席活動，他說：「大家玩得很開心，沒想到李維拉受傷，本來以為他是腿部拉傷了，但情況更嚴重一點，他現在正在醫院，真是難以置信。」

大聯盟官網形容，洋基今天再次遭遇「牛棚投手受傷」，但這次情況略有不同。

大聯盟救援王李維拉在OB賽守備時弄傷阿基里斯腱，確定1周內動手術。 美聯社
大聯盟救援王李維拉在OB賽守備時弄傷阿基里斯腱，確定1周內動手術。 美聯社

