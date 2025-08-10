MLB／鄧愷威奪大聯盟首勝寫感言：低潮沉澱給了成長機會

旅美邁入第8年的鄧愷威，昨天拿下大聯盟生涯首勝，他透過Instagram限動寫下感言，表示這是渺小的一天，也是偉大的一天；能夠再次回到大聯盟投手丘，甚至拿下首勝，讓他明白曾經以為的句點，其實只是人生的逗點。

效力舊金山巨人的旅美右投鄧愷威，美國時間8日登板對華盛頓國民，第2局上場，投滿5局飆4K無失分，僅被敲3支安打，球隊最後以5比0贏球，鄧愷威精彩拿下大聯盟生涯首勝，開心領受「啤酒浴」，他也在今天清晨透過IG限動分享沉澱過後的心情。

鄧愷威說，這是渺小的一天，也是偉大的一天，能達成首勝，心中有太多的感謝；隊友的守備、教練的信任、後勤與翻譯們的協助，以及家人和球迷朋友的支持，「即使在我最艱難的時刻，始終有一群人堅定地站在我身後」。

他表示，棒球真實的一面，是沒有觀眾的清晨與深夜。低潮與沉澱給了他更多思考與成長的機會，在這條路上，真正的挑戰在於不斷提升自己，「能夠再次回到大聯盟的投手丘，甚至拿下首勝，讓我明白曾經以為的句點，其實只是人生的逗點」。

鄧愷威說自己非常幸運，在每個不同階段，總能遇到親切的教練、隊友與前輩。他們無私的分享與真誠的交流，是他最好的老師；能在良性的環境裡彼此成長，是競技體育中最可貴的事。

他也表示，「想把首勝的喜悅分享給所有正在為生活努力的人。我們都是平凡而踏實的普通人，卻也是自己人生最好的作者」。

他最後寫下：「力量不是來自於你已經能做到的事，而是來自於戰勝那些你曾以為自己辦不到的事。無論下一個挑戰是什麼，明天太陽升起，我們會繼續前進。」

巨人下週將在主場展開對教士的3場系列戰，鄧愷威有機會再登板。

球隊昨天採用開局投手戰術，先派左投蓋吉（MattGage）登板投滿1局，對付對方一輪打線，再讓鄧愷威上場，鄧愷威賽後說，心態和準備上與先發投手沒有什麼不同。

巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）賽後受訪也肯定鄧愷威的表現，表示這樣的安排對先發投手來說會有些焦慮，但鄧愷威一上場就能立刻進入狀況，表現真的很不錯。