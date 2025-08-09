聽新聞
MLB／鄧愷威拿下首勝 終結台將近6年「乾旱期」

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
巨人隊台灣投手鄧愷威昨天拿下大聯盟生涯首勝，投五局無失分。路透
巨人隊台灣投手鄧愷威昨天拿下大聯盟生涯首勝，投五局無失分。路透

台灣投手鄧愷威今年第二次踏上大聯盟投手丘，接在「假先發」後投了五局、無失分，幫助巨人隊以五比○擊敗國民隊的同時，也奪得生涯大聯盟首勝，一併終結連續兩千一百六十三天、近六年沒有台將奪勝的乾旱期。

鄧愷威以假中繼、真先發形式在第二局銜命登板，中繼五局被敲三安打、無失分，送出四次三振，另有一次四壞保送，最快球速九十四點五哩（約一百五十二公里），成為第九位在大聯盟奪勝的台灣投手，上一次是二○一九年九月六日（美國時間）的王維中

昨天是美國時間八月八日，剛好是台灣的父親節，「很感謝我爸，這十八年一路支持我打球。」廿六歲的鄧愷威從國小開始接觸棒球，「只要有關棒球，他就是義無反顧支持我，很感謝他一路上的栽培，想跟他說『我愛你』。」

鄧愷威這一勝更為難得的是，五局上在球隊二比○領先時，因為保送、被連敲兩支安打的無人出局滿壘，他也迅速製造兩個滾地球出局，包含一次雙殺，拆除自己設下的炸彈。

「那是今天最重要的幾個出局數。」巨人總教練梅爾文說「就算高飛犧牲打都會讓比數更接近，可能讓氣勢倒向對手」。

鄧愷威去年升上大聯盟四場出賽都是後援，今年前一場先發三點一局失五分，昨天投出生涯最長局數奪勝，梅爾文點出，鄧愷威今年最大差異就是勇於投出好球，「而且他的速球有所提升，帶動變化球威力上升，能夠更有效率投進好球帶」。

