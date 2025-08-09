中職／回憶大聯盟首勝 王維中笑稱也曾遭醬料浴洗禮

美職巨人隊鄧愷威今天奪大聯盟生涯首勝，上一個在大聯盟拿下勝投的台灣投手是目前中職味全龍隊的王維中，回想起自己大聯盟生涯首勝，王維中笑說，自己也受到各種醬料洗禮。

鄧愷威今天對上國民隊在第2局登板，投5局沒有失分，奪下大聯盟生涯首勝。在鄧愷威之前，上一個拿下大聯盟勝投的是2019年9月6日效力海盜隊的左投王維中，而王維中大聯盟生涯首勝是在2019年7月4日、當時效力運動家隊。

談到自己2019年拿下首勝情景，王維中還記得是美國國慶日，他笑說：「我記得前陣子還被打到眼睛腫起來、瘀青，因為跟隊友踢足球。」

回顧拿下首勝的心情，王維中表示，「其實當下滿緊張的，比完賽也是很緊張，因為大聯盟每一隊的生涯首勝投手都要用推車被推進浴室。」他笑說，那時候只穿著一件緊身褲，「大家拿番茄醬、酸黃瓜醬，全部灑在身上，什麼味道都有、黏黏的，之後就直接把緊身褲丟掉了。」

鄧愷威今天拿下首勝後也被啤酒浴「伺候」，王維中笑說，大聯盟每一隊都會有這個傳統，「相信他（鄧愷威）應該也已經歷過，我看到新聞時就覺得這個時間點他應該在浴室。」

談到在大聯盟殿堂拿下勝投的難度，王維中直言，「因為我們不像是其他很厲害的投手丟先發，牛棚上去要慢慢投到勝利組。」拿下首勝的那場比賽，王維中提到，「當下知道逆轉了、勝投是我，其實滿緊張的，不想搞砸，因為逆轉完下一局要繼續丟，很緊張、很謹慎地把自己的第1勝守下來。」

王維中拿下生涯首勝時，當時他的總教練梅爾文（Bob Melvin）剛好也是鄧愷威現在的總教練，王維中記得梅爾文，「這個教練人滿好的，我也是看到轉播才知道他怎麼跑到巨人了。」