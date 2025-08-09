中職／曾以「溺水論」形容鄧愷威處境 葉總：頭已經浮上水面

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
鄧愷威登板大放異彩，面對國民隊演出5局無失分好投奪勝。 路透社
舊金山巨人隊台灣投手鄧愷威今天的登板大放異彩，面對國民隊演出5局無失分好投奪勝，味全龍隊總教練葉君璋上周聊到鄧愷威時提出「溺水論」，今天對此笑答：「他現在頭已經浮上水面了。」

鄧愷威本季在大聯盟的第二場出賽，改以假中繼、真先發的形式上場，從第2局起登板，投5局被敲3安打、無失分，送出4次三振，最快球速94.5哩（約152公里）。

葉君璋指出，鄧愷威投得好不好，其實不是看打者，是看他自己，「其實他滿強，如果可以控制好自己心情，就可以投得好，投不好不是人家打他，是心情不穩時投就會不穩定，WBC時就是這樣。」

葉總看他的球種，「滑球很強，直球速度也不錯，他的球和一般投手不太一樣，直球是會往上飄那種，直球和打到我的那個很像（La New熊隊洋投萊特）。」

葉君璋上周談到鄧愷威時以游泳比喻，身處大聯盟的高度競爭環境中，就算自己明明很會游泳，還是會有種不安的感覺。」他說那種感覺像是溺水，今天再被問到此事，葉總笑答：「他現在頭已經浮上水面了啊！哇！原來是這種感覺。」他表示，鄧愷威具備在大聯盟生存的武器，但能不能在大聯盟生存，他比比自己的胸口，「還是要看這個，心裡面的起伏能不能持續保持好。」

