快訊

高雄警員車掛督導證停整天…店家反映遭嗆「不移怎樣」 分局說話了

歐盟真的輸了嗎？從對美「龍蝦零關稅」看出與川普談判的智慧

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／菅野智之7局好投勇奪第9勝 媒體盛讚：近況太棒了

聯合新聞網／ 綜合外電報導
菅野智之收下本季第9勝。 美聯社
菅野智之收下本季第9勝。 美聯社

金鶯隊日籍投手菅野智之今天在主場對戰奧克蘭運動家，繳出7局5安打失1分的精采表現，最終幫助球隊以3比2險勝，收下本季第9勝。菅野智之此戰的穩定投球表現，也贏得媒體讚賞。

菅野首局就展現壓制力，靠著時速約150公里的伸卡球僅用7球讓對手三上三下。第二局雖在兩出局後保送哈尼斯（Darrell Hernaiz），但隨即讓巴特勒（Lawrence Butler）擊出右外野平飛出局，成功化解。

第三局出現小亂流，先被烏爾謝拉（Giovanny Urshela）與烏里亞斯（Luis Urias）連續安打攻佔得分位置，但隨後誘使柯特斯（Carlos Cortes）擊出二壘滾地形成雙殺。雖然接著又用觸身球保送魯克（Brent Rooker），但面對科茨（Nick Kurtz）時三振化解危機。

第四局菅野智之僅用5球再次三上三下。第五局被巴特勒敲出二壘安打並在九棒烏里亞斯的高飛犧牲打失1分，但其他時間無人能突破他的防線。

進入第七局前，《巴爾的摩太陽報》記者韋里奇（Matt Weyrich）在社群平台X上表示：「菅野今晚已投75球僅失1分，即將挑戰第七局，這是近幾個月來最令人印象深刻的先發之一。」

第七局開局雖保送巴特勒，但隨即解決接下來三名打者，帶著3比1的領先退場。第八局由後援投手耶涅爾・卡諾（Yennier Cano）接手，並在終結者的守成下守住勝果。

賽後，韋里奇在X上盛讚：「菅野今晚狀態極佳。」當地FOX體育台播報員加許（AJ Gersh）也稱讚：「菅野最近真的持續投出非常出色的內容。」

菅野智之揮別6月底和7月初2度先發狂掉13分的陰霾後，近期調整相當出色，5次出賽3次繳出優質先發，3場皆取得勝利。

挑戰大聯盟的第一年，菅野智之至今先發22場，累積121局送出80次三振，獲得9勝5敗的成績，防禦率4.24，WHIP為1.31。

X 成功 尼斯 社群 運動

相關新聞

MLB／昔7球滿壘爆炸→今11球滿壘守住 曾豪駒看鄧愷威：沒有亂了陣腳

效力舊金山巨人隊的26歲台灣右投鄧愷威，今天面對國民隊繳出5局無失分好投，奪下生涯首勝，身為中華隊總教練的樂天桃猿隊首席...

中職／曾以「溺水論」形容鄧愷威處境 葉總：頭已經浮上水面

舊金山巨人隊台灣投手鄧愷威今天的登板大放異彩，面對國民隊演出5局無失分好投奪勝，味全龍隊總教練葉君璋上周聊到鄧愷威時提出...

MLB／8月8日奪首勝 鄧愷威想對爸爸說：我愛你

美職巨人隊台灣投手鄧愷威在美國時間8月8日登板，中繼5局無失分拿下生涯首勝，賽後被問到這天剛好是台灣的父親節時，鄧愷威也...

MLB／台將相隔2163天第1勝！鄧愷威5局無失分奪生涯首勝

美職巨人隊今天使用「假先發」策略，鄧愷威中繼登板投了形同真先發的5局沒有失分，而巨人隊最終也以5：0擊敗國民隊拿下勝利，...

MLB／菅野智之7局好投勇奪第9勝 媒體盛讚：近況太棒了

金鶯隊日籍投手菅野智之今天在主場對戰奧克蘭運動家，繳出7局5安打失1分的精采表現，最終幫助球隊以3比2險勝，收下本季第9勝。菅野智之此戰的穩定投球表現，也贏得媒體讚賞。 菅野首局就展現壓制力，靠

中職／MLB首勝啤酒浴佐雙醬 王維中：相信鄧愷威也經歷了

鄧愷威中繼5局無失分好投奪勝，成為史上第9位在大聯盟奪勝的台灣投手，更讓台灣球迷在等了近6年終於再見此景。作為旅美前輩、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。