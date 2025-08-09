MLB／菅野智之7局好投勇奪第9勝 媒體盛讚：近況太棒了

金鶯隊日籍投手菅野智之今天在主場對戰奧克蘭運動家，繳出7局5安打失1分的精采表現，最終幫助球隊以3比2險勝，收下本季第9勝。菅野智之此戰的穩定投球表現，也贏得媒體讚賞。

菅野首局就展現壓制力，靠著時速約150公里的伸卡球僅用7球讓對手三上三下。第二局雖在兩出局後保送哈尼斯（Darrell Hernaiz），但隨即讓巴特勒（Lawrence Butler）擊出右外野平飛出局，成功化解。

第三局出現小亂流，先被烏爾謝拉（Giovanny Urshela）與烏里亞斯（Luis Urias）連續安打攻佔得分位置，但隨後誘使柯特斯（Carlos Cortes）擊出二壘滾地形成雙殺。雖然接著又用觸身球保送魯克（Brent Rooker），但面對科茨（Nick Kurtz）時三振化解危機。

Tomoyuki Sugano, Nasty 88mph Splitter. ✌️ pic.twitter.com/rKWzVbMZFh — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2025年8月8日

第四局菅野智之僅用5球再次三上三下。第五局被巴特勒敲出二壘安打並在九棒烏里亞斯的高飛犧牲打失1分，但其他時間無人能突破他的防線。

進入第七局前，《巴爾的摩太陽報》記者韋里奇（Matt Weyrich）在社群平台X上表示：「菅野今晚已投75球僅失1分，即將挑戰第七局，這是近幾個月來最令人印象深刻的先發之一。」

第七局開局雖保送巴特勒，但隨即解決接下來三名打者，帶著3比1的領先退場。第八局由後援投手耶涅爾・卡諾（Yennier Cano）接手，並在終結者的守成下守住勝果。

Sugano Tomoyuki 菅野 智之 sweeper pic.twitter.com/fqeJDWDTHI — Bobby (@welcomeMLB) 2025年8月8日

賽後，韋里奇在X上盛讚：「菅野今晚狀態極佳。」當地FOX體育台播報員加許（AJ Gersh）也稱讚：「菅野最近真的持續投出非常出色的內容。」

菅野智之揮別6月底和7月初2度先發狂掉13分的陰霾後，近期調整相當出色，5次出賽3次繳出優質先發，3場皆取得勝利。

挑戰大聯盟的第一年，菅野智之至今先發22場，累積121局送出80次三振，獲得9勝5敗的成績，防禦率4.24，WHIP為1.31。