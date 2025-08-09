MLB／昔7球滿壘爆炸→今11球滿壘守住 曾豪駒看鄧愷威：沒有亂了陣腳

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊首席教練曾豪駒。本報資料照片
樂天桃猿隊首席教練曾豪駒。本報資料照片

效力舊金山巨人隊的26歲台灣右投鄧愷威，今天面對國民隊繳出5局無失分好投，奪下生涯首勝，身為中華隊總教練的樂天桃猿隊首席教練曾豪駒，也知道媒體想知道自己如何評價這位投手，曾豪駒點出最可見的是心態的成長。

鄧愷威本季在大聯盟的第二場出賽，改以假中繼、真先發的形式上場，從第2局起登板，投5局被敲3安打、無失分，送出4次三振，最快球速94.5哩（約152公里）。

時光回到2023年世界棒球經典賽，最晚加入團隊的鄧愷威狀況調整不佳，首場面對巴拿馬隊中繼登板，上演7球滿壘，最終承擔失3分，當時讓戰局爆炸也牽動中華隊最終在分組5隊戰績相同情況下卻只能排名墊底。

鄧愷威今天在第5局的投球，前3打席分別投出保送、安打、安打，形成無人出局、滿壘危機，但先是一壘方向滾地球抓到本壘的出局數，接下來製造游擊方向滾地球形成雙殺，這回11球釀成的滿壘局面，鄧愷威安然度過危機。

「遇到狀況，他沒有讓自己亂了陣腳，很穩定一個出局數、一個出局數抓，也代表他在這方面有慢慢成熟。」此情此景對比2023年經典賽，是否感受到他的成長？曾豪駒說：「事件已經過了兩年多了，他也經過更多歷練，心態慢慢成熟，我相信他未來會是一個好的投手。」他也提到，「有時年輕投手看他們到肢體語言，就知道他們對自己自信度提升不少。」

被問到是否在他身上看到中華隊王牌投手的影子？曾豪駒強調，目前都還在觀察，也希望這場比賽讓他的自信提升，未來有更多機會去展現。至於台灣投手久違在大聯盟拿下勝投，他有感而發，「就像看到王建民、郭泓志、陳偉殷在大聯盟出賽，也希望台灣有越來越多選手可以在大聯盟出賽。」

